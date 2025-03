Linda Elezi nuovo segretario comunale di Jesi di Forza Italia

Per la consigliera regionale il voto per acclamazione nel corso del congresso svoltosi al Circolo Cittadino

JESI – La consigliera regionale Linda Elezi è stata eletta per acclamazione segretario comunale di Forza Italia a Jesi nel corso del congresso, molto partecipato, svoltosi sabato 22 marzo al Circolo Cittadino di Jesi.

La sua candidatura era stata proposta con una mozione dal commissario uscente, Massimo Montaruli, coordinatore del congresso, come naturale evoluzione dell’impegno della Elezi su e per il territorio.

Prima consigliera regionale donna della Vallesina, Elezi, che nel corso del suo mandato consiliare ha offerto rappresentanza e supporto fattivo senza precedenti ad istanze e progetti del territorio, è anche motore del rilancio di Forza Italia a Jesi e in provincia con una intensa campagna tesseramento.

“Complimenti e buon lavoro alla consigliera Elezi che ha saputo riportare la proposta politica di Forza Italia all’attenzione di Jesi e del territorio – ha detto il commissario regionale on. Francesco Battistoni nel suo messaggio di saluto in diretta telefonica – “Linda, con la sua storia politica e personale, rappresenta i valori liberali, democratici, cristiani, europeisti, atlantisti grazie ai quali Forza Italia è in crescita e attrattiva”.

Sulla stessa linea il Commissario provinciale di Ancona Gianluigi Tombolini che, nell’augurio di buon lavoro al nuovo segretario e al suo direttivo composto da 25 persone, ha sottolineato anche la “folta presenza di persone di tutte le età che testimonia il fermento e il ritrovato interesse per la politica determinati dal grande e convinto lavoro che Elezi ha fatto sin dalle prime ore dell’adesione a Forza Italia”.

“Oggi è una giornata storica per la politica di Jesi capoluogo della Vallesina – ha detto Elezi nel corso del suo intervento ringraziando per la presenza anche il vicecommissario provinciale Clemente Rossi, l’assessore di Ancona Daniele Berardinelli e il collega consigliere regionale Mirko Bilò – Il primo congresso cittadino di Forza Italia segna un percorso nuovo con cui fare della nostra città il punto di riferimento che merita di essere. Sono stata e sono orgogliosa di essere la prima consigliera regionale della Vallesina, ma l’orgoglio non è un punto di arrivo: è lo stimolo a fare sempre di più con impegno e senso di responsabilità. Abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo, con i nostri tesserati e tanti cittadini, da innamorati di Jesi e della nostra terra perché sappiamo che solo gli innamorati si mettono in gioco senza riserve come Jesi e il suo territorio meritano”.

