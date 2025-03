L’impresa cooperativa un modello sostenibile

Futuro, cooperazione e sostenibilità al centro del XIV Congresso AGCI Marche che si terrà sabato 29 marzo alle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi

JESI – La cooperazione come strumento di crescita sostenibile e inclusiva sarà il cuore del XIV Congresso di AGCI Marche, in programma il 29 marzo 2025 alle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. Un evento che rappresenta un’occasione di confronto e riflessione su come il modello cooperativo possa rispondere alle sfide economiche e sociali, ponendosi all’avanguardia nella transizione verso un futuro più equo e sostenibile.

Oggi più che mai, i principi ESG (Environmental, Social, Governance) sono al centro delle strategie aziendali e delle politiche economiche. Le imprese cooperative, con la loro vocazione alla partecipazione democratica, alla responsabilità sociale e alla gestione etica, incarnano perfettamente questi valori. Il Congresso sarà quindi un momento per analizzare come il settore cooperativo possa continuare a essere un motore di sviluppo, contribuendo alla crescita dei territori e alla tutela dell’ambiente.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali in cui interverranno figure di spicco del panorama politico, economico e accademico, tra cui il Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori.

A seguire, il Presidente Regionale di AGCI Antonio Gitto presenterà una relazione dal titolo “L’impresa cooperativa come modello virtuoso di innovazione sociale e sostenibilità per un futuro condiviso”. Nel suo intervento, evidenzierà come il modello cooperativo sia in grado di promuovere lo sviluppo di comunità resilienti, di generare valore condiviso e di contribuire alla crescita di un’economia più responsabile. A tal proposito, il Presidente di AGCI Marche Antonio Gitto ha dichiarato: “Il nostro Congresso sarà un’importante occasione per ribadire il valore del modello cooperativo e il suo contributo allo sviluppo sostenibile. Le imprese cooperative, grazie ai loro principi di solidarietà, mutualità e democrazia economica, rappresentano un’opportunità concreta per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo. Vogliamo rafforzare il legame tra cooperazione ed ESG, mostrando come le nostre imprese siano protagoniste del cambiamento e in prima linea nella creazione di valore per il territorio e le comunità”.

Uno dei momenti chiave della giornata sarà la tavola rotonda, dal titolo “ESG: opportunità di crescita per le imprese e sviluppo per i territori”. Moderata dal Prof. Marco Giuliani dell’Università Politecnica delle Marche, la discussione vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del mondo economico e accademico, tra cui il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona Camillo Catana Vallemanni, la Prof.ssa Maria Serena Chiucchi e il Prof. Marco Cucculelli dell’Università Politecnica delle Marche, il Presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli, il CEO di Athena Capital Management Nunzio Tartaglia, il Responsabile Relazioni Istituzionali & CSR di Carnj Sca – Piattaforma Fileni Alessandro Tramontano e il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

La discussione si concentrerà sulle opportunità offerte dai principi ESG per le imprese e i territori. Si parlerà di come la sostenibilità ambientale possa diventare un fattore di competitività, di come l’inclusione sociale possa generare valore e di come una governance responsabile possa rafforzare la fiducia nei mercati e nelle comunità. Verranno presentate esperienze concrete di realtà che hanno integrato con successo strategie ESG, dimostrando che la crescita economica può andare di pari passo con la sostenibilità.

A chiudere l’evento, sarà il Presidente Nazionale AGCI Giovanni Schiavone, il quale ribadirà il ruolo strategico della cooperazione nella costruzione di un’economia più equa e resiliente. Il modello cooperativo, con la sua capacità di rispondere alle esigenze delle comunità e di coniugare crescita economica e sostenibilità, rappresenta una via concreta per affrontare le sfide del futuro. Il XIV Congresso AGCI Marche sarà dunque un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono in un’economia fondata sulla collaborazione, sull’innovazione sociale e sulla sostenibilità. AGCI Marche invita stampa, istituzioni, imprese, associazioni e cittadini a partecipare e contribuire a un dibattito fondamentale per il futuro del territorio e del sistema cooperativo. La stampa è invitata a partecipare.

