Una grande Publiesse Chiaravalle frena la corazzata Merano: 34-34

CHIARAVALLE – La più bella prestazione casalinga della stagione non regala un successo clamoroso per una manciata di secondi. Ma una grande Publiesse Chiaravalle registra il secondo pari consecutivo e frena la corsa della corazzata Alperia Black Devils di Merano 34-34. Punto pesante, pesantissimo per i biancoblu, che superano Pressano nella classifica di Serie A Gold.

IL MATCH – I due roster non si risparmiano, sono ben messi in campo e i tanti tifosi del PalaSport di Chiaravalle, ancora una volta sold out, si godono lo spettacolo. Gol da applausi, parate senza senso, stravolgimenti tattici in corso d’opera e massimo equilibrio: Publiesse e Merano offrono un vero e proprio spot della disciplina. Contesa sempre incerta, anche in avvio, con gli ospiti che allungano a ridosso dell’intervallo. È 15-18 alla pausa lunga. La ripresa parte con un copione simile, Merano quando accelera è una squadra da scudetto e lo ribadisce volando sul +5 (16-21).

I biancoblu, davanti a un bivio, prendono la strada più complicata, quella della reazione, anziché crollare. E che reazione: nove giocatori diversi vanno in gol, un dato che conferma la forza di questo gruppo. Tra cui spiccano le reti di Vieira, Hammouda, Cuello (ex di giornata) e Di Domenico, tutti autori di 5 centri. Ma il protagonista di giornata è Capatina, ennesimo prodotto del vivaio e lanciato da coach Andrea Guidotti senza particolari indugi: l’ala classe 2008, neanche maggiorenne, si regala il lusso di segnare 6 gol a una corazzata come Merano.

C’è anche l’esordio in massima serie per Selimi Shpetim, classe 2000 cresciuto nel settore giovanile, che giganteggia da difensore puro senza patire l’emozione della prima volta. La Publiesse, nel frattempo, si regala un finale da sogno: è 34-32 a una trentina di secondi dal fischio finale, ma gli ospiti siglano immediatamente il -1 e impattano il pareggio come solo una grande squadra riesce a fare nei momenti di difficoltà.

Ma si è fatta grande anche la Publiesse Chiaravalle, andata a un passo dall’ennesima impresa della stagione. La prima stagione in Serie A Gold. I biancoblu compiono un altro piccolo-grande passo verso il mantenimento della categoria. La strada è lunghissima ancora, ma è anche quella giusta. Questo è certo.

PUBLIESSE CHIARAVALLE-ALPERIA BLACK DEVILS: 34-34 (15-18 p.t.)

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 2, Vichi, Del Curto 3, Selimi, Ceresoli 2, Brutti 1, Vieira 5, Hammouda 5, Di Domenico 5, Capatina 6, Solustri, Sampaolo, Ballabio, Santinelli, J. Cuello 5. All. Guidotti.

ALPERIA BLACK DEVILS: Fadanelli 1, Romei 4, Visentin, Gerstgrasser 3, Stricker, Starcevic 4, Wolf 2, Colleluori, Wierer 4, Raffeiner 2, Martini 2, Haj Frej, Nunez 3, Milovic 4, M. Prantner 5, Urban. All. J. Prantner.

ARBITRI: C. Cardone-L. Cardone.

