La Publiesse Chiaravalle Femminile batte Prato (33-24) e si prende la vetta!

CHIARAVALLE – La più bella Publiesse Chiaravalle Femminile della stagione si aggiudica lo scontro diretto con la Tushe Prato. Le biancoblu vincono e convincono 33-24 davanti al loro pubblico. Freccia attivata, invasa la corsia di sinistra e sorpasso effettuato: le ragazze di coach Santiago Romero adesso comandano la classifica del girone C di Serie A2. Insieme al Trapani, che però dovrà scontare il turno di riposo da qui alla fine della prima fase.

Capitan Bizzotto e compagne, assente Costantini, mettono le cose in chiaro da subito. L’approccio alla partita è rabbioso, c’era una sconfitta da riscattare e lo si è fatto alla grande. Prato però non è lassù per caso e, come all’andata, ne esce una partita ruvida, spezzettata e da vivere a mille all’ora. La qualità della Publiesse viene fuori puntualmente, brave le biancoblu a indirizzare la contesa e a chiudere la prima frazione sul 19-10. Coach Romero amplia le rotazioni e, nonostante alcune assenze, riceve indicazioni ottime da tutte le giocatrici impiegate. Sotto porta, salgono in cattedra Cuello, Mamet e Bizzotto. Anche Rivera e Carrizo irrompono nel tabellino con frequenza, spianando la strada verso un successo netto, meritato e preziosissimo.

Le biancoblu tornano a sorridere e a festeggiare dopo una settimana in cui non era scontato reagire con questa determinazione. Ma nessuno aveva mai messo in discussione il carattere di questo roster, ancora più incisivo rispetto a una qualità che non scopriamo soltanto oggi. Brave ragazze, godetevi il panorama, che è bellissimo!

PUBLIESSE CHIARAVALLE-TUSHE PRATO: 33-24 (19-10 p.t.)

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani 1, Bronzini, Cuello 6, Forconi 1, Lenardon 2, Rivera 4, Mamte 7, Carrizo 4, Ricci, Bilò, Bizzotto 7, Guirao, Aquili 1, Battisti, Pellonara, Aliko. All. Romero.

TUSHE PRATO: Scrivo, M. Micotti 8, Amerighi 2, Gurra 2, E. Del Bono, Niccolai 4, Logica, R. Micotti 1, Rossi, G. Del Bono 3, Desii 3, Bartalucci, Milan 1. All. Megli.

ARBITRI: C. Cardone-L. Cardone.

NOTE: espulse G. Del Bono al 33’35” e Gurra al 35’32”.

