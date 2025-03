Fratelli d’Italia chiede una Chiaravalle più pulita / FOTO

CHIARAVALLE – Dal Circolo Territoriale di Chiaravalle di Fratelli d’Italia riceviamo un intervento sul degrado urbano della città:

“Fratelli d’Italia di Chiaravalle, si trova a denunciare per l’ennesima volta, in modo imbarazzante, l’Amministrazione comunale di Chiaravalle, per la sua totale immobilità e inefficienza, nel rendere il paese più vivibile ai suoi abitanti. Ovunque si vada, dal centro alla periferia, risalta la sporcizia e l’incuria dilagante. Il sindaco è il responsabile primario, che indegnamente con promesse urlate a squarciagola in campagna elettorale, avrebbe dovuto garantire decoro e vivibilità urbana.

“Ci sono giunte foto e video dei cittadini, che dimostrano il totale abbandono alla sporcizia e incuria del paese, condivisi con gli organi comunali preposti, i quali, con autarchico atteggiamento, non rispondono. Piste ciclabili fantasma e marciapiedi colpevoli di numerosi incidenti, a bambini e persone anziane con difficoltà motorie. Non esiste un tratto di strada che rispetti la giusta fattibilità di un percorso cittadino pedo-ciclabile, e non occorre portare esempi di mobilità urbana dei paesi del nord Europa, basta osservare i comuni limitrofi per rendersi conto dell’abbandono del nostro paese. Parchi e giardini pubblici imbrattati da rifiuti ormai fossilizzati, cestini per rifiuti generici inesistenti, richiesti più volte da comitati residenziali disperati. Deiezioni canine ed escrementi di vario genere, adornano il centro storico e periferia.

“Insomma, una città in pieno degrado accettato in modo frustrante, negando a chiunque il diritto come contribuente puntualmente aggravato, di ricevere un ambiente urbano che rispetti la soglia di minima vivibilità.

“A tutta questa inefficienza gestionale si aggiunge l’offensivo benestare palese del sindaco e della giunta comunale, alla distruzione di gran parte del territorio agricolo di Chiaravalle e zone limitrofe a favore di installazioni di impianti fotovoltaici senza senso… Quindi, basta!! Noi di Fratelli D’Italia, vogliamo e pretendiamo una città PULITA, SICURA E VIVIBILE.

“Esortiamo tutti i chiaravallesi ad unirsi a questa protesta, in un’unica voce nelle strade e nelle piazze, fino a giungere nel palazzo ristrutturato… con i nostri soldi!”

