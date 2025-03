Dossi stradali a Roncosambaccio, il Comune interviene

Eliminati tre attraversamenti, altri livellati per maggiore sicurezza e fluidità

FANO – Proseguono gli interventi dell’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza e la migliore percorrenza delle strade urbane. Dopo Via Trave, oggi è stata la volta di Roncosambaccio, dove si è dato seguito agli impegni presi con i cittadini in occasione dell’ultima riunione pubblica con la giunta.

“Come promesso in campagna elettorale – dichiara il Sindaco Luca Serfilippi – siamo intervenuti per sistemare i dossi presenti lungo la via principale di Roncosambaccio. In particolare, ne abbiamo rimossi tre che presentavano evidenti criticità: uno in prossimità dell’isola ecologica, uno davanti a un’abitazione privata e un altro che interferiva con la funzionalità dei parcheggi. Gli altri dossi sono stati livellati per rendere più sicura e scorrevole la circolazione, sia per gli autobus che per i veicoli privati. Si trattava di attraversamenti troppo alti, che stavano creando disagi a molti cittadini”.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di manutenzione e razionalizzazione della viabilità cittadina.

“L’obiettivo – aggiunge l’Assessore alla Mobilità Alessio Curzi – è garantire sicurezza senza compromettere la fluidità del traffico. Dove possibile, interveniamo con soluzioni che permettano un equilibrio tra il rallentamento necessario e una percorrenza agevole. I prossimi lavori sono già programmati per Sant’Orso, dove continueremo questo percorso di ascolto e intervento. Inoltre, abbiamo realizzato un nuovo dosso sulla strada che da Fenile conduce a Roncosambaccio, per ridurre la velocità delle auto a seguito delle segnalazioni ricevute dai residenti, che lamentavano una situazione di pericolo”.

