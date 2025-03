Investe due passanti con il proprio camper, identificato e denunciato a Jesi

Il conducente circolava con patente di guida revocata. Sequestrato il camper

JESI – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno identificato il conducente del camper che la sera dello scorso 18 marzo aveva investito in via Zannoni un ragazzo di Castelbellino e una ragazza di Jesi, entrambi 20enni, mentre passeggiavano sul marciapiede.

Si tratta di un 30enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti scaturiti a seguito del sinistro, che ha causato serie lesioni ai due pedoni (più grave la ragazza) pur per fortuna non comportando per loro pericolo di vita, è emerso che il conducente circolava nonostante sprovvisto della patente di guida, revocatagli in precedenza, ed era peraltro recidivo poiché era stato già sanzionato nell’arco dell’ultimo biennio per un’analoga violazione. L’uomo è stato quindi deferito per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a seguito di incidente stradale e per guida con patente revocata (che nell’ipotesi di recidiva infra-biennale configura un illecito di carattere penale).

Il camper è stato posto sotto sequestro.

Si precisa che la persona denunciata è da intendersi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it