In corso a Chiaravalle la sesta edizione della rassegna “Le domeniche in biblioteca”

CHIARAVALLE – È in corso a Chiaravalle presso la Biblioteca Comunale “Massimo Ferretti” la sesta edizione della rassegna “Le domeniche in biblioteca”, che si incentra quest’anno sul dialogo dei saperi, sull’etica della cura, sul superamento delle barriere: da quelle tra i linguaggi a quelle di genere fino a quelle tra salute e malattia.

L’iniziativa ha preso il via domenica scorsa con la presentazione di “E sarà per me come un pellegrinaggio”, il primo volume del ciclo editoriale promosso dalla Fondazione Chiaravalle Montessori. L’autrice Anna Morra ha rintracciato il profondo legame con le Marche, e in particolare con Chiaravalle, che Maria Montessori non ha mai reciso e che suggellò con l’ultima visita nell’ottobre 1950, preannunciata da una lettera all’allora Sindaco Guido Molinelli: “la assicuro che verrò e sarà per me come un pellegrinaggio mosso da un profondo sentimento di riconoscenza e d’affetto”. Con l’occasione il presidente della Fondazione Chiaravalle Montessori Alfio Albani e il vicepresidente Nedo Fanelli, presenti all’incontro, hanno fatto il punto sulle attività della Fondazione stessa.

Su un tema di indubbia risonanza montessoriana quale il ruolo delle donne nel progresso dell’umanità si baserà il secondo appuntamento, in programma per domenica prossima (23 marzo), con l’inaugurazione, nel corridoio superiore della Biblioteca (ore 16.30), di una mostra sulla preistoria tratta dalla collana “Storie nella Storia” pubblicata dalla casa editrice Settenove. Seguirà presso la sala Roberto Piumini (ore 17.15) l’intervento delle studiose Orietta Candelaresi e, da remoto, Elisabetta Serafini, dal titolo “Ma le donne dov’erano? ‘Soggetti imprevisti’ nei saperi e nella storia”. Potremo accrescere la nostra consapevolezza della lente con cui, fin da bambini, guardiamo ai rapporti di genere: una lente che è possibile, anzi doveroso cambiare, secondo una prospettiva ampia e senza gerarchie quale è quella raccontata dalle storiche della SIS – Società Italiana delle Storiche. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 aprile negli orari di apertura della Biblioteca.

Anche il terzo incontro (30 marzo) sarà fatto di parole e immagini: quelle del graphic novel “Sergio”, il cui autore Dick Kits, il cui illustratore Davide Mecozzi e la cui traduttrice Monica Baldelli ci aiuteranno a riflettere sul miglior approccio da adottare con chi soffre di demenza, ricordandoci che – malgrado il decadimento cognitivo – chi ne è affetto non smette di provare emozioni. L’appuntamento poggia sul supporto dell’Anteas di Chiaravalle e Falconara Marittima.

E, restando in tema sanitario, l’ultima domenica in biblioteca (6 aprile) sarà incentrata sulla storia di Edward James Marcus, medico vissuto in Inghilterra e in Italia nel XVI secolo e protagonista del romanzo “L’ultimo maestro”: nel racconto che ne fa l’autore Massimo Clementi, si tratta di uno dei primi scienziati ad avviare la medicina sul cammino della razionalità e della modernità. Saranno presenti anche Giovanni Filosa in veste di moderatore, Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni in qualità di lettori.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Chiaravalle con la collaborazione delle librerie Motivi e Mary Lennox. Ingresso gratuito. Per informazioni: 071 9499266.

