Auto finisce contro il guardrail e si ribalta, soccorso l’autista

ANCONA – Nel primo pomeriggio, intorno alle 15:13, i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’Asse Nord-Sud di Ancona per un incidente stradale. Per cause in via di accertamento un’auto è finita contro il guardrail, ribaltandosi successivamente.

La squadra di Ancona, utilizzando attrezzature specifiche, ha provveduto a tagliare il tetto del veicolo per estrarre il conducente, che è stato affidato alle cure del personale del 118.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per gli accertamenti del caso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it