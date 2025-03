A Cagli un incontro sull’importanza della rete escursionistica

CAGLI – L’importanza dei sentieri e della rete escursionistica per i territori e tutto quello che ad essa è collegato: ambiente, accoglienza turistica, ristorazione, è l’oggetto dell’incontro che si terrà Venerdì 21 a Cagli alle ore17, in Unione Montana.

Al dibattito è prevista la partecipazione del Presidente della Unione Montana a Catria e Nerone Alessandro Piccini,del Sindaco di Cagli Alessandri,della Direttrice proivinciale di Confcommercio Agnese Trufelli e di Giovanni Angradi della Ass.Naturalis Motus e sarà introdotto dal segretario dell’Udc di Cagli che organizza il momento di confronto.

Il sentiero attraversa il territorio con delicatezza e rappresenta uno strumento di conoscenza migliore perché il ritmo lento del camminare consente una maggior percezione di quello che ci circonda, è uno strumento di controllo e presidio del territorio stesso ma al contempo attiva anche un risvolto economico per le attività commerciali.

Già dal tema indicato per la discussione : “Sentieristica, ambiente, gastronomia. Opportunità turistica” si chiarisce che l’intento è quello di confrontarsi al fine di promuovere una azione sinergica di enti, associazioni, cittadini sulle possibilità economiche e turistiche che il tema rappresenta. I sentieri, i cammini che in questi anni sono una riscoperta che attira un sempre maggior numero di persone meritano una attenzione che può essere un volano per attirare un sempre maggior numero di persone ed attivare anche risvolti economici in particolare per i settori turistici e della ristorazione.

Gli strumenti legati alla rete escursionistica (segnavia, pannelli) sono strategici per invitare gli escursionisti a camminare in maniera non invasiva per il territorio e a non prendere scorciatoie che potrebbero offendere l’integrità della natura.

Sono diverse e qualificate le adesioni a cominciare dai Sindaci di tutta la zona: Acqualagna, Apecchio, Frontone, Serra Sant’Abbondio oltre naturalmente Cantiano e Cagli, a testimoniare il fatto che il tema ha un interesse turistico ed economico per un intero territorio che andrebbe affrontato a livello sovracomunale ed in rete aumentandone così le potenzialità.

Sono invitati ed hanno assicurato la presenza oltre gli amministratori locali, anche rappresentanti di Associazioni di categoria come Confesercenti e CNA, ristoratori, amanti dell’escursionismo.

L’incontro dicono gli organizzatori è promosso dall’Udc di Cagli nella convinzione che le opportunità che offre il territorio vanno dibattute attraverso il confronto con le varie forze politiche, gli amministratori, gli appassionati, le associazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it