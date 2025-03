Clandestino nordafricano rintracciato dai Carabinieri a Passo Varano e trasferito al Cpr di Bari

L’uomo, già colpito da espulsione lo scorso dicembre, aveva a suo carico numerosi pregiudizi di polizia per droga e rapine

ANCONA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona nel pomeriggio di ieri hanno rintracciato nel capoluogo un 20enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, risultato irregolare sul territorio dello Stato. Durante un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, in via di Passo Varano i militari hanno individuato un gruppetto di giovani stranieri in atteggiamento sospetto.

All’atto del successivo controllo, il 20enne è risultato gravato da un provvedimento di espulsione dello scorso dicembre, a seguito del diniego dello status di rifugiato stabilito -a settembre 2024- dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona. Oltre ad essere censito per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, l’uomo era stato inoltre già destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Ancona a novembre 2023, proprio a seguito delle numerose denunce collezionate per reiterati illeciti “di strada”.

Il clandestino, al termine delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato quindi deferito all’A.G. ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione. In nottata è stato accompagnato presso il CPR di Bari – Palese, per l’avvio delle procedure di rimpatrio.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

