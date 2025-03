Baldelli (FdI): “Nelle Marche il Governo rafforzerà gli organici delle Forze dell’ordine”

FANO – “L’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche in merito al sottodimensionamento del Commissariato di Fano è senza dubbio meritoria, poiché evidenzia una problematica condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche. I Commissariati delle Marche, così come quelli di tutto il territorio nazionale, risentono di gravi criticità derivanti da scelte normative del passato, come la riforma Madia, che fra l’altro ha determinato una significativa riduzione degli organici della Polizia di Stato. A ciò si aggiunge l’eredità lasciata dai governi degli ultimi undici anni, che ha comportato un deficit di oltre 10.000 unità solo all’interno del Corpo. Fin dal nostro insediamento, abbiamo avviato un impegno concreto per colmare queste carenze. In qualità di deputato marchigiano, ho seguito con particolare attenzione la situazione del Commissariato di Fano, così come quelli di Urbino e delle altre realtà territoriali”*, ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, a margine dell’approvazione della mozione sulla sicurezza da parte del Consiglio regionale delle Marche.

“Il Governo è intervenuto tempestivamente con un piano di assunzioni straordinarie per oltre 16.800 unità, di cui 13.500 destinate al turnover e 3.300 all’incremento effettivo degli organici della Polizia di Stato. Nello specifico, lo scorso dicembre sono state assegnate ulteriori nove unità alla Questura di Pesaro e sono previsti in questo periodo nuovi arrivi anche per l’Arma dei Carabinieri. Parallelamente, si sta lavorando a un primo rafforzamento degli organici dei Commissariati, tra cui quello di Fano, che potrà concretizzarsi già a giugno o a dicembre di quest’anno. Ho avuto modo di comunicare questa prospettiva anche durante la manifestazione svoltasi l’8 febbraio scorso dinanzi al Commissariato di Fano, in occasione della quale mi sono confrontato con il segretario provinciale del SIULP, Marco Lanzi, sempre molto attento a queste problematiche”.

“Il Governo continua a dimostrare grande attenzione nei confronti della nostra regione, come testimoniato dal tempestivo intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a seguito dei recenti episodi criminosi avvenuti a San Benedetto del Tronto. Misure specifiche per il rafforzamento della sicurezza e il miglioramento del controllo del territorio sono state annunciate proprio in queste ore dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli”, ha concluso Baldelli.

