Al via in estate a Marotta i lavori di riqualificazione della scuola media “Faà di Bruno”

Investimento di 135.000 euro deciso dall’Amministrazione Barbieri

MAROTTA – L’Amministrazione comunale ha stanziato 135.000 euro per i lavori di riqualificazione della scuola media “Faà di Bruno”. L’importo, assegnato attraverso una variazione di bilancio, approvata dal Consiglio Comunale il mese scorso, sarà utilizzato per il risanamento delle facciate esterne lato nord dell’edificio. Questo intervento risulta fondamentale non solo per garantire la sicurezza, ma anche per migliorare il decoro dell’immobile.

Le scuole sono una priorità per l’Amministrazione Barbieri, che da sempre si impegna a offrire agli studenti edifici sicuri e adeguati. Questo intervento segna un ulteriore passo verso il miglioramento delle strutture scolastiche di Mondolfo e Marotta.

I lavori inizieranno durante l’estate, subito dopo la conclusione dell’anno scolastico, con l’obiettivo di completarli prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre.

Nei giorni scorsi, il sindaco Barbieri, insieme agli assessori ai Lavori Pubblici Filomena Tiritiello e alla Scuola Alice Andreoni, ha effettuato un sopralluogo presso la scuola, accompagnato dai tecnici e dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno”.

L’Amministrazione conferma così il suo impegno verso la comunità scolastica, con un intervento che contribuirà a migliorare la sicurezza e la qualità dell’edificio.

Negli ultimi anni sono stati numerosi i lavori realizzati sugli edifici scolastici, tra cui l’adeguamento sismico della scuola media “Fermi”, il recupero di nuovi spazi inutilizzati da decenni nella scuola primaria “Moretti”, la riqualificazione della scuola primaria e della materna “Campus”, oltre ai costanti interventi di manutenzione messi in campo ogni anno dalla stessa amministrazione. A questi si aggiungono anche gli interventi nel settore dei servizi educativi per la fascia d’età 0-2 anni, come la riapertura dell’ex scuola di via Damiano Chiesa e la realizzazione, tuttora in corso, di un nuovo asilo nido nel quartiere di Centocroci.

“I lavori, che avvieremo nei prossimi mesi” – ha commentato il sindaco Nicola Barbieri – “sono fondamentali per migliorare la sicurezza e il decoro dell’edificio. Un ulteriore segno tangibile dell’impegno della nostra amministrazione nel garantire a ragazzi, insegnanti e a tutto il personale scolastico spazi sicuri, accoglienti e funzionali”.

