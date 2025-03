BCC Fano, utile a 11,5 milioni al servizio della crescita del territorio

Il bilancio 2024 dell’istituto di credito fanese è stato approvato dal CdA con numeri lusinghieri. Raccolta totale sopra il miliardo e 400 milioni; patrimonio netto a 125 milioni e solidità bancaria confermata dal CET1 al 35,7%. Erogazioni e mutualità sfiorano il milione

FANO – Con un utile a 11 milioni e mezzo (+8,2% sul 2023), una raccolta totale che supera il miliardo e 400 milioni e impieghi verso la clientela in linea con il 2023 nonostante la difficile congiuntura internazionale, BCC Fano ha chiuso il bilancio 2024 in maniera assai positiva.

Il documento, approvato dal CdA, ha confermato la solidità dell’Istituto di credito fanese e il valore che ricopre nell’alimentare il circuito economico in un territorio esteso tra Fano, Senigallia (nel 2024 è stato celebrato il ventennale di presenza sulla Spiaggia di Velluto) e immediato entroterra.

«Il bilancio 2024 è la fotografia di un anno non facile per via del contesto internazionale, ma che ha visto la tenuta dell’economia a livello locale – commenta il Direttore generale BCC Fano Giacomo Falcioni -. È chiaro che la crisi in est Europa, le tensioni in Medio Oriente, il rallentamento dell’economia tedesca e le incertezze prospettiche legate agli annunci, già alla fine dello scorso anno, dei dazi USA, con il timore di un impatto sull’export e sull’inflazione, hanno avuto ripercussioni sull’andamento economico europeo e nazionale. Tuttavia, l’analisi dei dati indica in generale la capacità del territorio di rispondere alle sfide internazionali e la banca, grazie al prezioso rapporto con il Gruppo ICCREA di cui fa parte e a una squadra di dipendenti – in tutto 146 – molto professionali, preparati e competenti, continua ad essere punto di riferimento affidabile per sostenere sviluppo e benessere».

I principali indicatori evidenziano un patrimonio netto di 124,9 milioni e un CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, parametro di solidità di una banca secondo i parametri BCE) a 35,7%, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto al valore dell’anno precedente. Confortante il dato sulla raccolta totale che, fra diretta e indiretta, ha raggiunto quota 1 miliardo e 434,4 milioni (+4,4% rispetto all’anno precedente), mentre gli impieghi verso la clientela ammontano a 519,6 milioni, in lieve calo (-1,6% sul 2023) per effetto di rimborsi e della riduzione del credito deteriorato (il rapporto credito deteriorato netto su impieghi si è dimezzato , passando dall’1,2% del 2023 allo 0,6% del 2024), ma con ben 103 milioni di nuovi crediti erogati nell’anno, di cui oltre il 96% è destinato al territorio di competenza.

L’utile di 11,5 milioni di euro è stato sostenuto, oltre che dall’incremento del margine di interesse e del margine da servizi, anche da poste straordinarie rivenienti dalla gestione del portafoglio crediti e titoli. Si evidenzia il fatto che, in quanto Credito Cooperativo, gli utili vanno a incrementare il patrimonio e sono fondamentali per erogare crediti al servizio dello sviluppo del territorio.

L’analisi del bilancio dimostra la fiducia nell’istituto bancario fanese: crescono infatti i soci (9.625, +2,4% sul 2023), i clienti (34.129, +0,6%) e si intensifica il rapporto che la banca ha con la comunità, alimentato da una serie di interventi (erogazioni liberali, sponsorizzazioni, pubblicazioni e mutualità) per una cifra che sfiora il milione di euro, volti a creare valore per il benessere socio-economico locale.

Nel corso del 2024 BCC Fano ha proseguito la capillare opera di sostegno e attenzione a realtà sportive, associative e di terzo settore e sponsorizzato grandi eventi, manifestazioni e iniziative ludiche e culturali. Tra gli interventi più importanti al servizio della comunità è opportuno ricordare l’impegno diretto di BCC Fano che ha consentito alla Croce Rossa fanese di acquistare un nuovo mezzo di soccorso dotato degli equipaggiamenti più moderni e funzionali; e poi la nuova fase del progetto di cardioprotezione “We love You” che, dopo l’installazione di 18 defibrillatori DAE all’esterno delle filiali della banca dislocate tra Fano e Senigallia, è proseguito con incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza per illustrare il corretto utilizzo di questi dispositivi salvavita. Né sono mancate iniziative su tematiche economiche e, fra queste, ha riscosso grande interesse il convegno dedicato all’euro digitale.

Per il 2025 da poco iniziato sono confermati importanti appuntamenti: il 4 maggio il Teatro della Fortuna ospiterà l’Assemblea ordinaria dei Soci BCC Fano e, in quell’occasione, è previsto anche il rinnovo di CdA e collegio sindacale. Così come sono già in calendario momenti tradizionali dell’anno BCC Fano: la consegna delle Borse di studio (23 maggio al Teatro della Fortuna); Banca&Famiglia con la consegna dei bonus bebè ai nuovi nati (6 settembre) e la Festa del Socio (13 settembre).

Nel 2024 infine è stato lanciato il sito web della testata ARCO BCC Fano news (www.arco.news), concepito come uno strumento al servizio dell’informazione e dello sviluppo locale.

