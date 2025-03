Mangialardi: “Sostengo la candidatura di Matteo Ricci, amministratore eccellente”

di MAURIZIO MANGIALARDI*

ANCONA – La mia posizione rispetto alla candidatura di Matteo Ricci è nota: sostengo Matteo e l’ho sempre sostenuto, ritenendolo il miglior Presidente di Regione possibile per la sua profonda conoscenza delle Marche, per la positiva esperienza maturata da Sindaco di Pesaro, per il grande consenso personale di cui abbiamo avuto testimonianza plastica solo pochi mesi fa alle elezioni europee con le oltre 52 mila preferenze ottenute solo nella nostra Regione.

Ha già dimostrato di essere un eccellente amministratore pubblico, basti pensare al recente successo di Pesaro Capitale della Cultura. Svolge oggi il ruolo di Europarlamentare: il fatto di aver preso in considerazione la proposta di candidatura è un gesto di generosità verso il nostro territorio

Da un punto di vista politico, ci sono tutti i presupposti per formare una coalizione ampia. In questi anni come gruppo consiliare regionale del PD Marche abbiamo collaborato in modo molto proficuo con il gruppo del Movimento 5 stelle, condividendo e portando avanti insieme tante battaglie comuni con la consigliera Marta Ruggeri.

Sulla scelta del candidato ritengo assolutamente legittimo che tutti i partiti e le forze civiche del centrosinistra esprimano la propria opinione; così come è necessaria e doverosa una discussione sul programma da costruire, che può sorgere solo dall’arricchimento reciproco di un dialogo vero tra i vari punti di vista.

D’altra parte, il Partito Democratico ha diritto di proporre i propri temi e le proprie candidature: sul nome di Matteo Ricci non possono esistere distinguo al nostro interno, stiamo parlando di uno dei massimi dirigenti a livello nazionale.

Ciò non significa voler imporre, anzi al contrario, significa mettere a disposizione di tutti una soluzione, quella che a nostro avviso è la più solida e vincente, su cui confrontarsi e da condividere senza forzature di alcun tipo.

*Vice presidente Consiglio regionale delle Marche

