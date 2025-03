Camerano celebra la Giornata della Trasparenza: un incontro per promuovere legalità e accessibilità amministrativa

L’evento è patrocinato da ANCI Marche, dall’Ordine degli Avvocati di Ancona e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona

CAMERANO – Il Comune di Camerano si prepara ad ospitare un importante appuntamento dedicato alla cultura della trasparenza e alla prevenzione degli abusi amministrativi. Venerdì 21 marzo 2025, alle ore 09.00 presso la Sala Convegni “U. Matteucci” a Camerano, si terrà la Giornata della Trasparenza, un evento pensato per coinvolgere cittadini, professionisti e istituzioni in un confronto aperto sui temi della legalità e dell’accessibilità amministrativa.

L’incontro, che potrà essere seguito sia in presenza che in streaming, è realizzato con il patrocinio di ANCI Marche, dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. Un’occasione di grande rilievo per gli iscritti a questi ultimi due ordini professionali, che potranno ottenere crediti formativi partecipando in presenza.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali, affidati al Sindaco di Camerano Oriano Mercante, al Vicepresidente di ANCI Marche e Sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, al Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, Bernardo Becci, e al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Ancona, Camillo Catana Vallemani.

Seguiranno gli interventi di esperti del settore che approfondiranno vari aspetti della trasparenza amministrativa. Stella Sabbatini, Segretario Comunale di Camerano e RPCT, aprirà i lavori illustrando il significato della Giornata della Trasparenza. Successivamente, Stefano Villamena, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Macerata, analizzerà le implicazioni concrete della prevenzione degli abusi amministrativi e del valore pubblico nelle attività della pubblica amministrazione.

Nel corso della mattinata, ampio spazio sarà dedicato anche agli strumenti tecnologici che facilitano il rapporto tra cittadini e istituzioni. Danilo Pucci e Andrea Condello presenteranno due progetti innovativi che puntano a rendere il cittadino più attivo e informato grazie ai servizi digitali del sito istituzionale del Comune di Camerano.

La giornata si concluderà con l’intervento del Presidente di ANCI Marche e Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e con una discussione aperta tra i partecipanti. A moderare il dibattito sarà il giornalista Gabriele Costantini.

“La trasparenza – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – è un valore fondamentale per il buon governo e per il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. Con questa giornata vogliamo ribadire il nostro impegno nel garantire un’amministrazione chiara, efficiente e accessibile a tutti. Ringrazio ANCI Marche e gli ordini professionali per il loro prezioso contributo e invito tutta la comunità a partecipare attivamente a questo momento di confronto”.

La Giornata della Trasparenza non è solo un appuntamento per addetti ai lavori, ma un’occasione per tutti i cittadini di conoscere meglio i meccanismi della pubblica amministrazione e i servizi a loro disposizione. La stampa è invitata a partecipare.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Comune di Camerano ai seguenti riferimenti: Telefono: 071/7303023, E-mail: info@comune.camerano.an.it e PEC: comune.camerano@halleycert.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it