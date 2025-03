Rose Bianche sull’Asfalto, a Belvedere Ostrense un incontro per la sicurezza stradale

BELVEDERE OSTRENSE – Un evento per ricordare, sensibilizzare e prevenire. Il Comune di Belvedere Ostrense, in collaborazione con l’associazione Rose Bianche sull’Asfalto, organizza per giovedì 13 marzo 2025, alle ore 21, presso la Cantina dell’ex Convento delle Clarisse, un’importante serata dedicata alla sicurezza stradale.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione di esperti e autorità che affronteranno i temi legati ai corretti comportamenti alla guida e alle conseguenze, spesso drammatiche, della trasgressione delle norme del Codice della Strada.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Sara Ubertini, il pubblico assisterà alla proiezione del docufilm “Ogni Giorno” di Luca Pagliari, un’opera intensa che racconta le storie di chi ha pagato un prezzo altissimo per errori o imprudenze sulla strada.

Seguiranno interventi mirati a offrire strumenti di consapevolezza e responsabilità ai cittadini:

Vittorio Saccinto, dell’associazione Rose Bianche sull’Asfalto, parlerà dell’uso corretto dei dispositivi di sicurezza alla guida;

Corrado Canafoglia approfondirà le conseguenze giuridico-penali legate alla violazione del nuovo Codice della Strada;

Le Forze dell’Ordine, rappresentate dal luogotenente Claudio Radice e dalla ssa Veronica Esposto, affronteranno il delicato tema dell’abuso di alcol e droga e i suoi effetti sulla sicurezza stradale e sulla società.

L’evento si concluderà con un dibattito aperto, per dare spazio a domande, riflessioni e testimonianze. L’iniziativa, che fa seguito all’incontro svoltosi presso l’I.C. G. Rossini di San Marcello con le classi 3° medie il 28 febbraio scorso, vuole essere un forte richiamo alla responsabilità collettiva: “Strade sicure: siamo tutti responsabili” non è solo un titolo, ma un monito per ogni cittadino. Un’occasione per comprendere che ogni scelta sulla strada può fare la differenza tra la vita e la tragedia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it