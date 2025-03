Sicurezza urbana, a Fano il sindaco Serfilippi nomina Stefano Pollegioni come referente

FANO – Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha nominato Stefano Pollegioni come nuovo collaboratore per la sicurezza urbana. L’incarico, a titolo gratuito, è finalizzato a potenziare il coordinamento e la gestione delle politiche di sicurezza in città.

“Stefano Pollegioni è una persona che stimo e conosco da tempo. Ha maturato una grande esperienza nel settore della sicurezza e ho deciso di individuarlo come mio referente per questa tematica così delicata”, ha dichiarato il sindaco Serfilippi. “Mi affiancherà nel lavoro che stiamo portando avanti da mesi in stretta collaborazione con la Prefettura, la Questura, i comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza. È un lavoro di squadra che sta già dando risultati, ma possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo intensificato il pattugliamento della Polizia Locale nel centro storico e nelle aree più sensibili, e nei prossimi mesi, insieme a Stefano e alla comandante Montagna, potenzieremo ulteriormente i servizi di sorveglianza e controllo in tutta la città. Lo faremo attraverso iniziative come il ‘Vigile di Quartiere’ e altre azioni concrete che intendiamo portare avanti.”

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza del coinvolgimento della cittadinanza nel rafforzamento della sicurezza urbana: “Pollegioni si occuperà del coordinamento tra istituzioni e cittadini, anche attraverso il lavoro dei Consigli di Quartiere. La sicurezza non si costruisce solo con i controlli, ma anche con il dialogo e la collaborazione.”

Dal canto suo, Stefano Pollegioni ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto e ha ribadito il suo impegno: “Non perderò mai di vista il fatto che il sindaco è il responsabile diretto della sicurezza e della Polizia Locale. Io sarò un filo conduttore in questo percorso. La volontà del sindaco di nominare una figura di collegamento dimostra quanto il tema della sicurezza pubblica sia centrale per questa amministrazione, come già si è visto nei primi otto mesi di governo.”

Pollegioni ha poi evidenziato la necessità di un approccio integrato: “La sicurezza non riguarda solo le forze dell’ordine, ma un insieme di fattori. Collaborerò strettamente con le istituzioni vicine al sindaco, come l’Assessore ai Servizi Sociali per il coordinamento con gli assistenti sociali, e con l’Assessore alla Mobilità Alessio Curzi. Inoltre, lavorerò in sinergia con Aset e il suo presidente Giacomo Mattioli per monitorare i luoghi colpiti dal degrado, perché il degrado favorisce l’insicurezza.”

L’obiettivo sarà quello di garantire una presenza costante sul territorio e un rapporto diretto con i cittadini: “Ho diverse idee che voglio proporre, coinvolgendo i Consigli di Quartiere e la cittadinanza, perché la cultura della sicurezza deve essere diffusa e condivisa” ha concluso Pollegioni.

