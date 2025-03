I problemi sanitari di Cagli esaminati dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria Alberto Carelli

CAGLI – Nei giorni scorsi il dottor Alberto Carelli (nella foto), Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale 1 di Pesaro e Urbino, si è recato a Cagli dove al Distretto Sanitario ha incontrato il sindaco Alessandri, il presidente della Unione montana Piccini ed i responsabili del distretto.

Nell’occasione i rappresentanti del Movimento Spontaneo di Cittadini per la Sanità Pubblica hanno avuto l’opportunità di incontrarlo come era stato richiesto. Di questa opportunità il Movimento Spontaneo per la Sanità ringrazia il dottor Carelli per la sensibilità dimostrata.

Sono stati ricordati al Direttore Generale i temi che stanno più a cuore agli amministratori locali ed al Movimento Spontaneo ossia:

lavori presso il nuovo Presidio Sanitario (già iniziati da alcuni mesi) ;

interventi per la messa in sicurezza del “Celli” per il quale sono stati stanziati 4 milioni di Euro,

rapporto con il privato convenzionato (Santo Stefano)

attenzione alle problematiche della Emergenza-Urgenza,

rapporto con i Medici di medicina generale in relazione all’Ospedale di Comunità.

Il dottor Carelli ha dimostrato grande disponibilità con l’intento di venire incontro alle varie richieste presentategli, in particolare ha assicurato di aver già avviato l’iter riguardo il bando per il lavori al Celli e l’intento di attivarli cercando, in accordo con progettista e ditta, di dare il minimo disagio all’utenza.

Riguardo la società privata (Santo Stefano) ha ricordato che il rapporto tra Regione e Società è stato rinnovato automaticamente come sempre negli anni passati senza problematiche.

Sulle tematiche dell’emergenza-urgenza ha assicurato che, nel limite di quanto possibile in base alle difficoltà dovute alla carenza di medici rispetto il numero di Potes presenti sul territorio, continuerà a tutelare le zone periferiche ricordando anche le difficoltà a trovare personale per determinate figure professionali visto che spesso i bandi vanno deserti.

Il Direttore generale ha inoltre fatto presente l’intenzione di verificare la possibilità di diversificare i servizi offerti all’utenza attraverso il privato convenzionato ed anche di stare verificando la possibilità di migliorare la strumentazione in alcuni ambulatori specialistici come cardiologia e ginecologia.

Il Movimento Spontaneo di Cittadini per la Sanità Pubblica ringrazia Il dottor Carelli per la disponibilità dimostrata ed il Sindaco di Cagli oltre al Presidente dell’Unione Montana i quali si sono sempre dimostrati disponibili al confronto ed in sintonia con l’attività dello stesso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it