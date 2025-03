Al via a San Lorenzo in Campo la Consulta dei Giovani

Ad illustrarlo i consiglieri Matteo Allegrezza ed Alessandro Loberti, consiglieri di maggioranza con delega alle politiche giovanili

SAN LORENZO IN CAMPO – E’ stato approvato in Consiglio comunale un importante strumento di partecipazione e condivisione per i giovani laurentini, la “Consulta dei Giovani”.

Un punto programmatico che la Giunta Dellonti si era posta sin dalla rielezione per il terzo mandato a giugno 2024, sul quale hanno lavorato i consiglieri comunali di maggioranza con delega alle politiche giovanili Matteo Allegrezza ed Alessandro Loberti.

“L’obiettivo – esordiscono Allegrezza e Loberti – è quello di avvicinare i nostri giovani, ragazzi e ragazze, dai 16 ai 29 anni, alle attività della macchina amministrativa. E’ stato un percorso sul quale si è lavorato sin dal nostro insediamento in consiglio, che ha visto il suo coronamento con l’approvazione del regolamento comunale che regolerà la Consulta dei Giovani nell’assise del 26 febbraio. Le fasi successive prevedono la promozione dell’iniziativa presso la cittadinanza ed i giovani in particolare, per aprire poi le iscrizioni all’Assemblea generale, dalla quale uscirà poi un Presidente, un Vice ed un Segretario, oltre al Direttivo”.

Uno strumento snello e flessibile, che aiuterà l’Amministrazione ad effettuare le scelte, concertate e condivise, più aderenti possibili ai bisogni di questa delicata fascia d’età, in tema di politiche giovanili. Potranno farne parte sia i giovani che risiedono nel Comune di San Lorenzo in Campo, che coloro i quali vi hanno domicilio e svolgono parte significativa della loro vita sociale e relazionale nel territorio comunale. In fase di prima applicazione le cariche dureranno un anno, per poi essere estese a durata triennale.

Fra le finalità della Consulta: promuovere le politiche giovanili nei campi della cultura, dell’arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico, della difesa dell’ambiente, dell’educazione alla pace, della solidarietà e dell’integrazione interculturale, del volontariato, della lotta alle violenze e discriminazioni di genere, della promozione dei diritti civili, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze.

Punto fondamentale sarà il favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all’amministrazione del Comune, offrire inoltre agli stessi un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica e mantenere i giovani informati sui temi loro riguardanti, fornendo assistenza alla realizzazione dei loro progetti.

“Le proposte della Consulta – concludono Allegrezza e Loberti – saranno poi presentate con cadenza periodica alla Giunta ed al Consiglio Comunale. Uno strumento slegato dalla politica e completamente autonomo, che auspichiamo possa essere sfruttato al meglio nelle sue potenzialità dai giovani laurentini”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it