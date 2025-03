Fano celebra le donne con “Eva e le altre”

Un mese di eventi per valorizzare il ruolo femminile

FANO – “La donna al centro di una riflessione multidisciplinare. Ancora una volta, proponiamo una programmazione corale che coinvolge tutte le realtà della città”. Con queste parole, l’assessora alle Pari Opportunità Lucia Tarsi presenta Eva e le altre – Donne ogni giorno, non solo l’8 marzo, una rassegna che per tutto il mese di marzo accenderà i riflettori sulle donne, il loro ruolo nella società, i loro diritti e le loro storie.

Un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, arte e momenti di sensibilizzazione accompagnerà la città con eventi pensati per celebrare l’universo femminile e promuovere la parità di genere attraverso testimonianze, spettacoli, mostre e incontri.

“L’8 marzo e il mese che segue rappresentano un’occasione per dare voce e spazio alle molteplici realtà che ogni giorno si impegnano per i diritti e il riconoscimento del valore delle donne nella società”, sottolinea l’assessora Tarsi. “Il calendario di iniziative che presentiamo è il frutto di un lavoro collettivo e condiviso, che raccoglie le proposte di associazioni, enti e gruppi attivi sul territorio, con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione”.

Tarsi prosegue evidenziando come l’obiettivo della rassegna non sia solo la celebrazione, ma anche un’occasione di riflessione sul lungo cammino ancora necessario per raggiungere una vera parità di genere. “Nonostante i progressi compiuti, l’emancipazione e l’uguaglianza restano traguardi da conquistare nei fatti, oltre che nei principi. Abbiamo voluto costruire un calendario che abbraccia le molte sfaccettature della realtà femminile: dalle tematiche più urgenti, come la violenza di genere e il femminicidio, al ricordo delle donne che hanno subito abusi e sofferenze. Il risultato è un programma ricco e articolato, che offre momenti di riflessione, sensibilizzazione e cultura. Un’occasione per guardare alla condizione femminile con consapevolezza, ma anche con speranza, valorizzando il contributo che ogni donna porta nella società”.

Un mese di iniziative per raccontare e celebrare le donne

La rassegna prenderà il via venerdì 7 marzo con La Rocca è Donna, un evento speciale che trasformerà la Rocca Malatestiana in un palcoscenico dedicato alla femminilità, attraverso performance artistiche e testimonianze.

Il giorno successivo, sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città sarà animata da numerosi eventi. La Libreria Stacciaminaccia ospiterà un momento di lettura dedicato alla figura femminile, curato dalla Fondazione Giulia Cecchetin, rivolto a bambini e bambine. Nel pomeriggio, a Passaggi Libri e Caffè, sarà presentato il libro La storia di Sandra a cura dell’associazione Albarosa: “Che impresa la mia vita”, un racconto che ripercorre il cammino di una donna di successo. In serata, il Teatro della Fortuna accoglierà il Concerto Rosa, un evento musicale che vedrà l’esibizione dell’Orchestra Olympia composta da musiciste esclusivamnte donne.

Domenica 9 marzo l’attenzione si sposterà sullo sport con l’incontro Donne e sport tra successi e nuove sfide, organizzato dal Soroptimist Club Fano, in cui atlete di diverse discipline racconteranno il loro percorso e i traguardi raggiunti.

Nell’occasione sarà sottoscritta dal sindaco Serfilippi e dalla presidente Contardi del Soroptimist Club Fano la carta etica dei diritti delle donne nello sport.

Eventi di approfondimento e riflessione

Nel corso del mese, numerosi appuntamenti offriranno spunti di riflessione su temi centrali per la condizione femminile.

Lunedì 10 marzo, presso la Mediateca Montanari, si terrà l’incontro Il sangue delle donne. Tragedie senza fine, con l’intervento di Valerio de Gioia, magistrato esperto in violenza di genere.

Sabato 15 marzo, sempre alla Mediateca Montanari, l’attenzione sarà dedicata al benessere e alla consapevolezza con Nutrire la bellezza, un viaggio nel rapporto tra nutrizione e anima curato dall’associazione Giunone Fano.

Sabato 23 marzo, presso la Serra del Garden 381, si parlerà di maternità e del supporto alla genitorialità nell’incontro Donna, Madre e non solo… curato dalla Cooperativa Nuovi orizzonti. Mentre sabato 29 marzo la rassegna si chiuderà con Rosso vitae, un evento dedicato alla storia del vino e al contributo delle donne in questo settore promosso da A.I.S. Marche.

Arte e scultura: tre mostre per esplorare l’identità femminile

Ad arricchire ulteriormente il programma, tre mostre accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso l’arte e la cultura.

Forme di donna: essenza arte e materia, a cura dell’Associazione Amici della Ceramica di Pesaro, sarà visitabile dall’8 al 31 marzo al Paricentro.

Alla Mediateca Montanari, nello stesso periodo, sarà allestita Oltre il volto. Identità in trasformazione, una mostra artistica di Simona Bursi.

Infine, al Foyer del Teatro della Fortuna, dall’8 marzo al 22 aprile, sarà esposta la mostra “Femme au Theatre” opere di Eleonora Colomboni e Andrea Rossi in collaborazione con l’associazione Artemista.

Dal 10 al 23 marzo verrà esposto un messaggio di sensibilizzazione sulle parità nella parete a fianco dello stabulario ideato e realizzato dagli studenti del Polo 3 di Fano.

Con Eva e le altre, il Comune di Fano rinnova il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nella valorizzazione delle storie, delle esperienze e dei successi delle donne. Questa rassegna vuole essere un’occasione di confronto e crescita, per sottolineare l’importanza di un cambiamento culturale che riconosca e dia valore al ruolo femminile in ogni ambito della società.

Per maggiori informazioni sul programma, è possibile visitare il sito www.comune.fano.it o contattare l’Assessorato alle Pari Opportunità al numero 0721 887642.

