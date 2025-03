Da fuoco ai propri indumenti e danneggia un’auto in sosta, il piromane Identificato e denunciato a Jesi

JESI – I Carabinieri del Norm di Jesi hanno denunciato in stato di libertà, per danneggiamento seguito da incendio, un 30enne di origine irachena, già noto alle forze dell’ordine. La notte del 18 febbraio scorso, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era intervenuta in via Schweitzer di Jesi per un’autovettura in fiamme.

Il veicolo, una Volkswagen Tiguan parcheggiata lungo la strada, era stata attinta nella parte posteriore dal fuoco appiccato da un ignoto piromane, ma l’incendio era stato domato dai Vigili del Fuoco di Jesi, prontamente sopraggiunti sul luogo. Il pomeriggio successivo, sempre a Jesi, un nuovo intervento della Radiomobile in via Montessori, questa volta per alcuni capi di abbigliamento dati alle fiamme, posizionati sul marciapiede di una via del centro in prossimità delle auto in sosta. In questo caso non erano stati interessati i veicoli ma esclusivamente il manto stradale e le fiamme erano state estinte rapidamente.

I conseguenti accertamenti posti in essere dai militari del Norm anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza urbana hanno consentito di identificare il 30enne come l’autore dei due incendi dolosi. L’uomo è senza fissa dimora, probabilmente affetto da problematiche comportamentali ed è stato già censito in altre Regioni per analoghi episodi di incendi commessi sempre senza apparenti motivazioni.

Lo stesso è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria e, in quanto irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione ove gli è stato notificato l’ordine del Questore di Ancona di abbandonare il territorio dello stato. Il movente del gesto è certamente riconducibile allo stato di disagio del soggetto, potendosi pertanto escludere qualsivoglia intenzione intimidatoria.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

