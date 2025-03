A Mondolfo il Chiostro di Sant’Agostino va recuperato nel migliore dei modi

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Il Chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo, all’interno dell’omonimo complesso monumentale, si cerca vanamente di recuperare da decenni.

Recentemente ci ha provato anche l’amministrazione a guida Barbieri.

L’ intervista rilasciata dal sindaco Nicola Barbieri a FANOTV, lunedì sera, rispondendo ad una interrogazione diretta di un telespettatore, ha sottolineato un flop gigantesco della sua amministrazione che si cerca di far passare nel dimenticatoio.

Qual è stato?

Aver emesso tre ordinanze, a delle tranquille persone per bene, oltretutto perentorie di demolizione di superfetazioni all’interno del Chiostro di Sant’ Agostino (uno tra i più belli delle Marche e d’ Italia, di cui da mondolfese vado fiero), risultate “farlocche”.

Una perché è stata annullata direttamente dal TAR Marche (perché tra le altre cose contestate contiene pure un salto logico), annullata e non sospesa come afferma nell’intervista il sindaco Barbieri.

Le altre due ordinanze sono state ritirate dall’amministrazione comunale perché conseguenti alla determinazione del TAR.

Così si trattano le persone per bene?

A cui va tutta la mia solidarietà.

Patemi d’animo, ricorso agli avvocati, preoccupazioni, pensieri e poi dopo due anni: contrordine, le ordinanze le ritiriamo, il TAR dice che abbiamo torto.

Nei comuni limitrofi un fatto del genere avrebbe sollevato una indignazione popolare tale da ricoprire di ridicolo i “governanti” locali.

Spero che chi siede in consiglio comunale abbia qualcosa da ridire alla “meraviglia politica” che ricopre la carica di sindaco ed al suo modo politico di fare e soprattutto proponga azioni corrette e giuste per il recupero, il più vasto possibile, di quella meraviglia, questa si, che è il Chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo.

Per fortuna che ancora il nostro è uno Stato di diritto. È difficile! Ma come diceva mio nonno Fernando: ogni giorno è una lotta per rimanere liberi.

