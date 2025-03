Sorpresi con refurtiva rubata nei negozi di abbigliamento, tre ventenni denunciati a Camerano

Controllati a bordo del loro veicolo dai militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Osimo, sono stati trovati in possesso dei capi rubati, di arnesi per rimuovere le placche antitaccheggio e di un piccolo quantitativo di cocaina

CAMERANO – Ieri pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno denunciato tre 20enni di nazionalità albanese – dei quali due già noti alle forze dell’ordine – per furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Nella tarda mattinata, a Camerano, lungo la Statale Adriatica, i militari hanno intimato l’alt al veicolo con a bordo i tre ragazzi, che custodivano nell’abitacolo 3 paia di scarpe, 2 felpe e 2 paia di jeans nuovi, dei quali nell’immediato non erano in grado di giustificare la provenienza. In auto sono stati trovati anche arnesi (tronchesi, cacciavite) per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi.

Poco dopo si è accertata la provenienza furtiva della merce, che era stata rubata in due esercizi commerciali di Osimo e Camerano, ai quali sono stati quindi restituiti i capi. Uno dei soggetti controllati, trovato in possesso anche di due involucri di cocaina per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura di Ancona quale assuntore di stupefacenti.

Nei confronti dei denunciati è stata inoltre formulata proposta di foglio di via obbligatorio dai comuni di Osimo e Camerano, per scongiurare l’ipotesi che possano commettere in futuro altri analoghi reati.

Si precisa che i denunciati sono da considerarsi come sottoposti ad indagini e pertanto presunti innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

