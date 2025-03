Giacomo Ferracci, 13 anni di Ancona, vince il concorso Un Poster per la Pace, premiato dal Vescovo Spina

ANCONA – È Giacomo Ferracci, 13 anni di Ancona, studente della 3 D della scuola secondaria di primo grado Leopardi – Pascoli dell’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci della città dorica, il vincitore del concorso del Lions Club Ancona La Mole “Un Poster per la Pace”.

“Il mio disegno rappresenta l’umanità che è in lotta per arrivare al traguardo della pace che ho immaginato sul vertice di una piramide d’oro, dove la natura, seppur da noi inquinata, cerca di aiutarci a raggiungere la vetta – così ha spiegato la sua opera Giacomo Ferracci e ha aggiunto – purtroppo penso che ci sia ancora tanto lavoro da fare per raggiungere la pace nel vertice della mia piramide, siamo solo all’inizio, speriamo di arrivarci nei prossimi anni “.

Questa l’iniziativa del Lions Club che da anni promuove nelle scuole di tutto il mondo un concorso speciale per opere artistiche con messaggi di pace che vengono giudicate in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema.

“Il concorso si propone l’obiettivo di incentivare la discussione, tra docenti, discenti e genitori, sull’importanza della pace nel mondo e offre ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace tramite l’arte e la creatività – Ha spiegato l’avvocato Maurizia Alessandra Sacchi Presidente del Lions Club Ancona “La Mole” – Mi complimento con Giacomo perla sua bella opera, e ringrazio gli studenti di Ancona che hanno partecipato, non è stato facile scegliere, i disegni pervenuti offrivano tutti una visione artistica originale e di grande impatto espressivo”.

L’Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona Antonella Andreoli ha portato i saluti e le congratulazioni al giovane vincitore da parte del Sindaco Silvetti. “Il 5 aprile metteremo a disposizione i locali dello Spazio Presente per esporre al pubblico tutte le bellissime opere realizzate dai nostri studenti – ha dichiarato l’assessore Andreoli – dobbiamo continuare a parlare il piu possibile di pace e di fratellanza e lo faremo presto anche nelle scuole con il progetto “la Costituzione in classe”, attraverso il quale vogliamo promuovere i valori fondamentali della nostra società, e all’Erasmus Generation meeting che vedrà la presenza di oltre 1.200 giovani provenienti da 44 paesi riunirsi ad Ancona”

A consegnare l’onorificenza al giovane Giacomo è stato l’arcivescovo di Ancona-Osimo Monsignor Angelo Spina.

“Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra, questo l’antico Salmo 120 della Bibbia che anche oggi risulta piu attuale che mai – ha detto il Vescovo Angelo Spina – la guerra è una follia e un fallimento della politica e dell’umanità. Il narcisismo, l’individualismo e l’egoismo sono le malattie imperanti della nostra società da abbattere. Narcisismo in quanto siamo malati dell’immagine e dell’apparire, è un’estetica senza valore con un vuoto dentro di etica che si riduce ad una pura cosmetica. Questo è il tempo in cui non si parla più di diritti sociali ma di diritti individuali, l’individuo è colui che non si divide per nessuno, quando sta bene lui stanno bene tutti, non è interessato agli altri, anzi se danno un po’ fastidio li esclude e questo porta alla chiusura delle relazioni e ad uno scarto sociale. Infine, l’egoismo, quello che abbiamo, non solo non lo condividiamo, ma vogliamo anche quello del nostro vicino. Quando cresce questa forza di egoismo negli esseri umani nascono corruzioni e guerre. Per fare la pace ci vuole coraggio, è un dono che ognuno di noi accoglie che poi però è necessario far “camminare”. Di qui nasce la sfida per tutti noi, dobbiamo diventare pellegrini di speranza per essere artigiani della pace”.

Sono intervenuti anche la Preside dell’Istituto Novelli Natalucci Lucia Cipolla, le prof.sse Maria Grazia Guerra e Lalli Rosa Pia, di fronte al folto pubblico di cittadini e personalità tra cui, il dott. Massimo Torcianti Presidente della III Circoncisione del Lions e l’avvocato Gianni Marasca Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

