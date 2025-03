Donne, coraggio e futuro: le iniziative di Camerano per l’8 marzo

La Giornata Internazionale della Donna sarà celebrata con cultura, memoria e arte

CAMERANO – Camerano si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un programma di iniziative volte a sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e la loro emancipazione. L’8 marzo non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione di riflessione sul percorso ancora da compiere per il pieno riconoscimento della parità di genere.

Faustina Maratti e il processo contro Francesco Sforza: coraggio e giustizia

Le celebrazioni dell’8 marzo si aprono sabato alle ore 17:00 con l’inaugurazione della mostra fotografica Faustina Maratti e il processo contro Francesco Sforza, presso la Chiesa di Santa Faustina a Camerano. L’evento, organizzato dal Gruppo Marattiano di Camerano con il patrocinio del Comune, restituisce alla memoria la figura di Faustina Maratti, donna di straordinaria forza, poetessa dell’Arcadia, nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita del padre, il grande pittore barocco Carlo Maratti, originario di Camerano.

Curata dal Professor Sandro Strologo, la mostra sarà inaugurata alla presenza del Sindaco di Camerano Oriano Mercante, dell’Assessore alla Cultura Barbara Mori e del critico d’arte Antonio Luccarini.

La vicenda di Faustina si lega ai temi dell’autodeterminazione femminile e della giustizia. Nata a Roma nel 1679, unica figlia di Carlo Maratti e Francesca Gommi, Faustina subì un tentativo di rapimento il 29 maggio 1703 da parte dell’aristocratico Giangiorgio Sforza Cesarini, mentre si recava a messa. Reagì con coraggio, riuscendo a fuggire nonostante una ferita alla testa. L’episodio suscitò scalpore e portò alla condanna dell’aggressore, che fu bandito da Roma.

Il suo gesto diventa oggi simbolo della lotta per i diritti delle donne. La mostra valorizza il ritratto di una donna forte e consapevole del proprio valore in un’epoca di profonde limitazioni per la figura femminile. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente nei giorni 8, 9, 14, 15, 22 e 23 marzo 2025, dalle ore 17:30 alle 19:30.

Lucia Tancredi ospite a Camerano per “Parlare Futuro”

L’evento centrale della giornata si inserisce nella quattordicesima edizione di Parlare Futuro, la rassegna culturale che da anni rappresenta un punto di riferimento per il dibattito sui temi cruciali della contemporaneità e del futuro.

Sabato 8 marzo, alle ore 18:00, presso la Sala Convegni Umberto Matteucci, il Comune di Camerano avrà il piacere di ospitare la scrittrice Lucia Tancredi, pugliese di nascita ma maceratese d’adozione, con un ricco percorso letterario e culturale alle spalle. Attenta alle tematiche della letteratura femminile e dell’arte, è fondatrice della rivista EV e autrice di numerosi romanzi e saggi di rilievo.

Durante l’incontro presenterà la sua biografia romanzata Giulia Schucht (Ponte alle Grazie), dedicata alla moglie di Antonio Gramsci. Un’opera che restituisce voce a una figura femminile complessa, vissuta tra passione politica e tormenti personali, offrendo un’immersione nella storia del Novecento con straordinaria sensibilità narrativa.

Il progetto “ Vololibero da Camerano Kalamata“

Tra le iniziative promosse dal Comune di Camerano per l’8 marzo spicca il patrocinio al progetto Vololibero da Camerano Kalamata, promosso dall’Associazione Culturale Agape. Il progetto, che prevede l’installazione di un’opera artistica in Grecia, celebra la cultura della parità di genere attraverso l’arte e il simbolismo delle farfalle, da sempre metafora di libertà ed emancipazione.

Coinvolgendo artisti locali, associazioni e studenti, l’iniziativa crea un ponte culturale tra Camerano e Kalamata, con il sostegno delle istituzioni italiane e greche. Si inserisce inoltre in un percorso di educazione civica volto a sensibilizzare le nuove generazioni sulla parità di genere e sul rispetto reciproco.

“L’8 marzo – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – è una giornata che ci invita a riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella nostra società e sulle battaglie ancora da portare avanti per una piena parità di genere. Quest’anno Camerano celebra questa ricorrenza attraverso iniziative culturali di grande valore, che ci ricordano la forza delle donne di ieri e di oggi. La mostra su Faustina Maratti, l’incontro con Lucia Tancredi e il progetto internazionale Vololibero da Camerano Kalamata sono tre momenti che, ciascuno a suo modo, raccontano il coraggio, la resilienza e la determinazione femminile. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibili queste iniziative, contribuendo a rendere Camerano un luogo di dialogo e di memoria”.

“Celebrare l’8 marzo – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Barbara Mori – significa non solo ricordare le conquiste delle donne, ma anche continuare a dare voce a storie che meritano di essere conosciute. Attraverso questi tre eventi di grande spessore culturale, vogliamo offrire spunti di riflessione importanti. La mostra su Faustina Maratti restituisce il ritratto di una giovane che si è opposta con determinazione a un sopruso in un’epoca in cui le donne non avevano voce. Un omaggio ancor più significativo nel 400° anniversario della nascita di Carlo Maratti, maestro indiscusso della pittura seicentesca e originario di Camerano. Lucia Tancredi, con la sua sensibilità narrativa, ci guiderà alla scoperta di una figura femminile dimenticata dalla storia, Giulia Schucht, donna di grande forza interiore. Infine, il progetto artistico Vololibero da Camerano Kalamata ci ricorda, con la leggerezza dell’arte, quanto la parità di genere sia una battaglia da portare avanti con impegno quotidiano, soprattutto educando le nuove generazioni. Queste iniziative non sono solo celebrazioni, ma semi di consapevolezza e cambiamento“.

