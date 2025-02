BacalàFest, sul gradino più alto del podio sale Mauro Rosorani per la Pro Loco di Ostra Vetere

FANO – Si è svolta ieri sera, al ristorante Alla Lanterna di Fano, la 14° edizione della DISFIDA CUOCHI AMATORIALI, una battaglia a suon di baccalà e stoccafisso che da anni ormai vede cimentarsi cuochi provetti del nostro territorio in preparazioni spesso degne dell’alta ristorazione e capaci di portare all’onore delle cronache l’antica tradizione contadina del merluzzo.

6 cuochi, 6 ricette innovative, seppur rispettose della tradizione casalinga e della meravigliosa storia di questo prodotto, ma 1 solo podio: il cuoco Mauro Rosorani, in cucina con e per la Pro Loco di Ostra Vetere, ha vinto la sfida convincendo tutti con la ricetta “incontro tra terra e mare”, una interpretazione davvero apprezzata della tradizione marchigiana che non ha mancato di strizzare l’occhio all’innovazione presentando alcuni ingredienti in modo nuovo e giocoso.

Alla serata, erano presenti oltre 120 ospiti, componenti della Giuria POPOLARE, tra cui il Sindaco del Comune di Fano Luca Serfilippi, il Vicesindaco e il Presidente del Consiglio dello stesso Comune, Loretta Manocchi e Francesco Cavalieri. Con loro anche la Direttrice Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli, il responsabile “Itinerario della Bellezza” per Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti e la rappresentante del Consiglio direttivo Confcommercio Adele Cerisoli, Sua Eminenza il Vescovo di Fano Mons. Andrea Andreozzi, il Sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella che ha orgogliosamente accompagnato in sfida l’Asscociazione “Quartiere San Filippo” della sua città, i rappresentanti dello sponsor tecnico Gioacchini – La casa dello Stoccafisso che ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Fondamentale per lo svolgimento della DISFIDA è stata la presenza di una Giuria TECNICA qualificata che ha lavorato in separata sede rispetto al resto degli ospiti ed era composta da: Alfredo Taracchini Antonaros, giornalista gastronomo e Presidente della Giuria, Renzo Ceccacci, Presidente OLEA, Marco Giovenco, giornalista, Alfio e Riccardo Magnesi, gourmand e conoscitori della tradizione del territorio e Fabio Cecconi, funzionario Regione Marche per il Servizio Attività Produttive.

“Siamo molto soddisfatti _ afferma Giorgio Sorcinelli, responsabile dell’organizzazione del Festival _ della buona riuscita della serata, ma ancora di più siamo soddisfatti dell’impegno crescente dei cuochi e dei ristoratori che presentano le loro creazioni, della qualità delle loro proposte e, più in generale, di quanto negli ultimi anni la manifestazione sia apprezzata dal pubblico. Il baccalà è davvero una tradizione radicata nella nostra cultura, una tradizione che vale la pena continuare a proporre, lo dimostra soprattutto questa serata di sfida tra cuochi amatoriali”.

“Una manifestazione che cresce anno dopo anno – sottolinea Trufelli, direttrice Confcommercio Marche Nord – grazie alla qualità della proposta, al coinvolgimento di ristoratori e appassionati. Siamo molto contenti di collaborare: questi sono eventi di grande importanza perchè capaci di valorizzare piatti della tradizione culinaria, promuovere i nostri ristoranti e più in generale il territorio”.

I cuochi in gara hanno meritato premi e menzioni speciali, assegnati grazie alla somma dei punteggi dei voti della Giuria popolare e di quella tecnica, ed in particolare:

– all’Associazione Viviamo Centinarola / Cuoco: Maurizio Livieri – Fano (PU) è andato il Premio TRADIZIONE E TERRITORIALITA’



– all’Associazione La Figurina / Cuoco: Roberto Passerini – Fano (PU), il Premio MIGLIOR BACCALA’



– infine, Rossini Angelo – Monsano (AN), unico battitore libero della serata, si è aggiudicato il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA TECNICA

Con loro, oltre ai vincitori assoluti, erano in gara anche l’Associazione “La Via della Seta”, di Lucrezia (PU), con il cuoco Franco Polidori e l’Associazione “Quartiere San Filippo” di Porto Sant’Elpidio con il cuoco Luigi Marziali che si sono guadagnati un secondo posto.

Terminati gli appuntamenti modani del BacalàFest, prosegue la nuova e gustosa edizione del tour gastronomico Girobacalà: un viaggio alla scoperta delle migliori declinazioni di stoccafisso e baccalà nei ristoranti della Regione per valorizzare la tradizione di uno degli alimenti più consumati, salutari e versatili in cucina, il merluzzo. Girovagando dal monte al mare, fino al prossimo 6 aprile 2025, i viandanti dei sapori, gourmet e appassionati della buona tavola e di questo piatto, potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti della nostra provincia al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 € (per il baccalà) e 18 € (per lo stoccafisso).

La storica manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Viandanti dei Sapori e Confcommercio Marche Nord affiancate da O.L.E.A, si fregia anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano.

Di seguito i ristoranti che aderiscono al GiroBacalà 2025:

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AGLI OLIVI

CARTOCETO (PU) via Bottaccio 4 / Tel. 0721/898144

CHIUSURA: MARTEDI’

Prenotazione obbligatoria

ALLA LANTERNA

FANO (PU), S.S. Adriatica sud 78 / Tel. 0721/884748

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione consigliata

ALMARE GASTRONOMIA

FANO (PU) viale Adriatico 120 / Tel. 0721/1940083 – info@almare.shop

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

ANTICO FURLO

ACQUALAGNA (PU) via Furlo 60 / Tel. 0721/700096 – 366/3926056 – info@anticofurlo.it

CHIUSURA: LUNEDI’ SERA E MARTEDI’

Prenotazione obbligatoria

BORGO DEL FARO

FANO (PU) viale Piceno 12 / Tel. 0721/827828 – 348/5313765

CHIUSURA: LUNEDI’ A CENA

Prenotazione obbligatoria

CASA OLIVA

COLLI AL METAURO (PU) via Castello 19 / Tel. 0721/871239 – 349/6229009

CHIUSURA: LUNEDI’

DA FIORELLA

PESARO (PU) via Trebbio della Sconfitta 29 / Tel. 0721/286270 – 3403169027

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

DA ROLANDO CUCINA DIALETTALE

SAN COSTANZO (PU) C.so Matteotti 127 / Tel. 0721/950990 – info@darolando.it

CHIUSURA: MARTEDI’ E MERCOLEDI’

Prenotazione obbligatoria

LA BRAVERJA

URBANIA (PU) via B. de Medici 9 / Tel. 0722/317388 – 349/7587960

CHIUSURA: MARTEDI’

Prenotazione obbligatoria

LA PAGLIA

MAROTTA DI MONDOLFO (PU) via tre pini 40 / Tel. 339/7595955 – berardinellistefano8@libero.it

CHIUSURA: GIOVEDI’

Prenotazione obbligatoria

LA PALOMBA

MONDAVIO (PU) via Gramsci 13 / Tel. 0721/97105 – info@lapalomba.it

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

LA PERLA

FANO (PU) viale Adriatico 60 / Tel. 0721/825631 – 333/6438537 – laperladifano2018@gmail.com

CHIUSURA: VENERDI’ SERA

Prenotazione obbligatoria

LIDIA’S BISTROT

FANO (PU) via Montevecchio 57 / Tel. 346/5821598 – lidia.atanasio@yahoo.it

CHIUSURA: MARTEDI’

Prenotazione obbligatoria

NENE’

URBINO (PU) via Ca frate 1 – località Crocicchia / Tel. 0722/2996 – 337/659269

CHIUSURA:

Prenotazione obbligatoria

Promozione valida su prenotazione

OSTERIA DALLA PEPPA

FANO (PU) via vecchia 8 / Tel. 331/6454088 – dallapeppa@gmail.com

CHIUSURA:

Prenotazione obbligatoria

PICCOLO MONDO

MOMBAROCCIO (PU) via Villagrande 175 / Tel. 0721/470170 – 392/4954696 – info@piccolomondonline.it

CHIUSURA: LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’

Prenotazione obbligatoria

POLO PASTA E PIZZA

PESARO (PU) viale della Repubblica 64 / Tel. 0721/1375902

CHIUSURA: non c’è chiusura settimanale

Prenotazione non necessaria

ULDERGO

PESARO (PU) via Venturini 22/24 / Tel. 0721/68029 – info@ristoranteuldergo.com

CHIUSURA: LUNEDI’ E MARTEDI’

Prenotazione obbligatoria

20E15 CIBO E VINO

MAROTTA DI MONDOLFO (PU) via Carducci 6 / Tel. 338/9605223 – 391/4319025

CHIUSURA: LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E DOMENICA SERA,

Prenotazione obbligatoria

PROVINCIA DI ANCONA

LA BAITA

ARCEVIA (AN) via Monte S’Angelo 115 / Tel. 0731/9424 – 338/1644525 – info@la-baita.it

CHIUSURA: GIOVEDI’

Prenotazione obbligatoria

OSTERIA NIDO DELL’ASTORE

ARCEVIA (AN) via Nidastore 24 / Tel. 366/3086174

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

TAVERNETTA SULL’AIA

TRECASTELLI (AN) – Loc. Monterado, P.zza Gramsci 5 / Tel. 071/7955007 – 388/8504623 – info@tavernettasullaia.it

CHIUSURA: LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’

Prenotazione obbligatoria

PROVINCIA DI MACERATA

DUE CIGNI

MONTECOSARO (MC) via SS. Annunziata 21 / Tel. 0733/865182 – 333/7667077 – info@duecigniristorante.com

CHIUSURA: DOMENICA A CENA E LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

CIBUS BY BUROCCHI

PENNA SAN GIOVANNI (MC) via San Rocco 261 / Tel. 0733/669523 – 320/3080614

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

IL LUSITANO

MONTECASSIANO (MC) via Montesi 7 / Tel. 320/0751934

CHIUSURA: DOMENICA SERA E LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

FUORI REGIONE

PROVINCIA DI TERAMO

ZENOBI

COLONNELLA (TE) via degli Ulivi 47 / Tel. 338/9621879

CHIUSURA: MARTEDI’ E MERCOLEDI’

Prenotazione obbligatoria

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DA ADELE

TERMOLI (CB) via V. Emanuele III 34° / Tel. 0875/703922 – 338/5252677

CHIUSURA: LUNEDI’

Prenotazione obbligatoria

PROVINCIA DI FOGGIA

LE TRE VOLTE

TORREMAGGIORE (FG) via B. Buozzi 4 / Tel. 088/2393557 – 329/4346872

CHIUSURA: MARTEDI’

Prenotazione obbligatoria

PROVINCIA DI UDINE

JULIA & BRUTUS

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) Viale Europa 1 / Tel. 0421.847792 – 328.7139627 – juliaebrutus.sd@gmail.com

CHIUSURA: GIOVEDI’

Prenotazione obbligatoria

Il Baccalà è servito…. Buon appetito

