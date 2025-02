Venerdì ad Ancona la presentazione del libro “L’Oppositore. Matteotti contro il fascismo”

ANCONA – Venerdì 28 febbraio alle ore 17:00 presso la sala conferenze del Museo Tattile Statale Omero di Ancona viene presentato il libro “L’Oppositore. Matteotti contro il fascismo” dello scrittore Mirko Grasso, edito da Carocci editore.

L’evento è promosso dal Circolo culturale AUSER “A mente aperta”, dall’Istituto Gramsci Marche, dal Centro studi Cultura e Società, dalla Fondazione Nenni e dalla CGIL.

Durante l’incontro, Massimo Papini, storico, dialogherà con l’autore Mirko Grasso, approfondendo i temi del libro. Ingresso libero.

Sinossi / Alle 16:30 del 10 giugno del 1924, dopo aver lasciato da poco la sua casa romana in via Pisanelli 40 per recarsi alla Camera dei Deputati, Giacomo Matteotti viene aggredito e rapito mentre percorre il Lungotevere Arnaldo da Brescia. Il suo corpo martoriato sarà rinvenuto il 16 agosto.

La barbara uccisione del deputato del Partito socialista unitario è il primo omicidio fascista a sollevare una grande indignazione nazionale e internazionale, ma paradossalmente l’eco suscitata ne ha relegato la lunga e tenace azione politica in secondo piano a vantaggio della riduzione a icona sacrificale.

L’opposizione di Matteotti al fascismo, invece, è stato il naturale approdo del suo intenso percorso politico e intellettuale: solo tenendo conto della matrice europeista del suo riformismo, dell’impegno militante di socialista, della vocazione come organizzatore politico e amministratore, della visione di studioso di diritto, si spiega la sua lotta contro il nascente regime come l’epilogo alto e drammatico della strenua battaglia condotta in Italia e in Europa per la democrazia.

Mirko Grasso / È docente, storico e membro della Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini e dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia. Collabora, tra le altre, con le riviste “Tempo presente”, “Gli Asini”, “Archivio Storico della Calabria e Lucania”.

Tra le sue pubblicazioni: Ernesto Rossi e il Sud Italia nel primo dopoguerra (CLUEB, 2012), Costruire la democrazia. Umberto Zanotti-Bianco tra meridionalismo ed europeismo (Donzelli, 2015), la riedizione di Mussolini diplomatico (Donzelli, 2017) e del Diario del 1947 di Salvemini (CLUEB, 2023), l’edizione degli scritti di Matteotti nel volume Il fascismo tra demagogia e consenso. Scritti 1922-1924 (Donzelli, 2020).

