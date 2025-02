Il Partito Democratico di Fano ribadisce la propria contrarietà al nuovo regolamento dei Consigli di Quartiere

FANO – Il Partito Democratico di Fano esprime la propria ferma contrarietà al nuovo regolamento dei Consigli di Quartiere approvato dal Consiglio Comunale. Pur riconoscendo l’importanza e l’utilità dei Consigli di Quartiere, come dimostrato dall’alto numero di concittadini che hanno aderito a questo strumento di partecipazione, riteniamo che il nuovo regolamento non rispecchia per nulla le esigenze democratiche della nostra comunità.

Era meglio per tutti l’elezione diretta dei rappresentanti dei quartieri da parte dei cittadini. Bastava migliorare leggermente il regolamento già approvato precedentemente dal centrosinistra: questo metodo garantiva una maggiore trasparenza e una rappresentanza più autentica, permettendo ai cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti senza intermediari. Come centrosinistra avevamo poi previsto la disponibilità di sedi autonome e non promiscue in modo che le attività dei consigli di quartieri fossero autonome e non in sovrapposizione alle numerose attività dei circoli ricreativi e delle associazioni come invece oggi previsto.

Il metodo dell’estrazione di 5 consiglieri per ciascun quartiere, ma soprattutto la nomina da parte del consiglio comunale è uno schiaffo alla democrazia; figuriamoci poi – visto il gran numero dei partecipanti – come i consiglieri comunali potranno procedere alla valutazione di ciascun curriculum. Non si rischierà di cadere nella trappola ‘dell’amichettismo’ tanto caro alla destra?

A questo proposito non ci hanno ancora spiegato come i consiglieri di quartiere verranno scelti dal consiglio comunale; ne discuteremo e speriamo vengano tenute in considerazione anche le proposte del PD all’interno di un regolamento confuso e ambiguo fatto senza confronto dall’assessore Santorelli.

Infine, segnaliamo il ritardo nell’attuazione dei progetti approvati nel 2024 tramite il bilancio partecipato. Nonostante l’entusiasmo e la buona partecipazione dimostrata dai cittadini, la maggioranza di centrodestra ha cancellato lo strumento e nessuno dei progetti selezionati dalle votazioni online è stato ancora realizzato.

Nonostante la nostra contrarietà per le ragioni già esposte, speriamo almeno che le persone estratte svolgano al meglio il loro ruolo.

