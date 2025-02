JESI – “Sopravvivere e rinascere, la speranza oltre il tunnel della violenza”. È il titolo dell’incontro organizzato dal Rotary Club Jesi da un’idea dei soci Maurizio Marchegiani e Fabiola Fuggetti e grazie all’organizzazione curata dai soci Stefano Taddei e Lucia Basili, che dell’evento è stata anche moderatrice. Di scena domenica presso la sala maggiore del Palazzo dei Convegni, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Jesi, rappresentato in sala dal vicesindaco Samuele Animali, dall’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli e dal presidente del Consiglio comunale Luca Polita.

Ospite e relatrice è stata la psicoterapeuta Margherita Carlini, autrice del volume “La mia parola”, che raccoglie cinque storie marchigiane, un estratto delle migliaia ascoltate in oltre vent’anni di attività professionale. “Volevamo – ha spiegato il presidente del Rotary Club Jesi Paolo Bifani – portare l’attenzione su un tema importantissimo, che non può e non deve risolversi nelle sia pur fondamentali iniziative del 25 novembre.”Sfatiamo una opinione diffusa, ha esordito Carlini: “Sentiamo spesso parlare di violenza dai media e pensiamo si consumi in contesti a rischio, ma in realtà essa avviene solo nel 5% dei casi fuori dall’ambito familiare. Non è solo fisica o sessuale, che fa notizia, ma anche psicologica e, particolarmente subdola, economica”.

Il problema, secondo l’esperta, è anche culturale se solo si pensa che “fino agli anni sessanta esisteva lo ius corrigendi, che conferiva agli uomini il diritto di educare e correggere, anche con l’uso della forza, mogli e figli”. E non è tutto: fino all’altro ieri c’era il delitto d’onore, le cui disposizioni sono state abrogate solo nell’81. Ancora oggi, poi, è in auge un orientamento culturale che tende a giustificare la violenza dell’uomo sulla donna. In altre parole – ha chiosato la psicoterapeuta – soprusi e violenze si consumavano e si sono consumati perché nella legge stessa, concepita al maschile, gli uomini trovavano una giustificazione.

Maria Rosaria, di cui nel volume è raccolta la preziosa testimonianza: “Mi sento fortunata – dice – ho deciso di acconsentire a raccontare la mia storia perché ho ancora una voce per farlo, cosa che altre non hanno più”. In un crescendo di violenze di anni, durante i quali giunge a meditare il suicidio, Maria Rosaria nel 2020 si rivolge ai carabinieri e trova un luogo sicuro in cui rifugiarsi con i figli. A quattro anni dalla denuncia, però, “è tutto ancora in valutazione”: è il finale amaro di una storia che dà il senso dell’inadeguatezza degli strumenti necessari a tutelare e porre fine al dolore di una vita clandestina e tuttora non priva di rischi. Oggi, i centri antiviolenza si trovano in ogni provincia ed hanno degli sportelli territoriali.

“È un luogo costituito da donne – spiega Carlini – siamo assistenti sociali, avvocati, psicologhe. Ascoltiamo senza giudicare e ci muoviamo seguendo la volontà della donna. Che può anche solo chiamare e sfogarsi oppure decidere di avviare un percorso più articolato”. Si parte dalle questioni di più immediata urgenza, ma si offre un aiuto teso a rispondere ad ogni tipo di esigenza: alcune donne, spiega l’esperta – non sanno nemmeno come fare per intraprendere l’iter del divorzio. “Maria Rosaria è stata due anni in una casa rifugio e si è rifatta una vita. Lui non ha fatto nemmeno un giorno di carcere”.

Particolarmente significativo, in questo senso, quanto ha aggiunto Maria Rosaria: “Un giorno con mia figlia ascoltammo la notizia di un uomo incidentalmente morto mentre tentava l’ennesimo atto persecutorio contro la moglie. Finalmente quella donna è libera, disse mia figlia”. Che dire, un pugno allo stomaco, ma un eloquente messaggio del clima di sfiducia che accompagna la quotidianità di chi subisce violenza e persino di coloro che cercano e trovano un provvisorio rifugio. “Denunciate, non esitate a farlo!”, ha esortato Giorgia, la seconda testimone presente in sala.

Molto partecipato l’incontro, gremito di un pubblico, non solo femminile, costituito anche da tanti uomini, nonché da alcune esponenti di realtà associative cittadine come la Fidapa, rappresentata dalla presidente Virginia Reni, e lo Iom, con la direttrice Maria Luisa Quaglieri.

“Educare alla parità – ha aggiunto Carlini – questo facciamo anche andando nelle scuole e questo occorre fare in una società ancora fortemente influenzata da determinati stereotipi”. L’iniziativa si inserisce all’interno di un più articolato programma di eventi dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne, inaugurato ad inizio novembre dall’installazione, nata da un’idea della Consulta delle nuove generazioni, della Gabbia degli stereotipi presso il cortile del Palazzo della Signoria, visitabile sino all’8 marzo ed allestita grazie alla sinergia tra Rotary e Fidapa Jesi.

La strada è lunga, innegabile dirlo, ma la sensazione è che, anche grazie al coraggio di tante donne, si sia cominciato a percorrerla.

