Da giovedì a Jesi il festival “LibrINcittà 2025”

JESI – Avrà inizio giovedì prossimo (27 febbraio) il festival “LibrINcittà 2025”, coordinato dal Comune di Jesi nell’ambito delle azioni di promozione della lettura previste dal “Patto locale per la lettura” e dalla recente qualifica di “Città che legge”, con la fondamentale collaborazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, delle librerie Incontri e Ortolibreria e delle associazioni Ready e Liberi Pensieri.

Il tema del festival quest’anno è “l’avventura e il coraggio”. L’ispirazione questa volta prende spunto dal 150° anniversario della nascita di Rafael Sabatini: nato a Jesi (una targa identifica la sua casa natale in piazza della Repubblica), vive poi la maggior parte della sua vita in Inghilterra, dove scrive in lingua inglese numerosi romanzi storici e di intrattenimento (tra i quali Lo sparviero del mare, Scaramouche, Capitan Blood).

Il primo incontro in programma è quello con lo storico Carlo Greppi (curato dall’IIS Galilei con Frammenti dal Novecento), mentre a marzo sarà la volta di Chiara Carminati (coinvolta dagli IC Urbani e Lotto). Ci saranno poi appuntamenti rivolti alla cittadinanza: le presentazioni dei libri di Alessandro Morbidelli, Maria Costanza Boldrini, Giulia Muscatelli e Anna Morra, una performance di Maximiliano Cimatti sulla figura di Rafael Sabatini, un appuntamento curato dall’associazione Read and Play con l’autrice del libro “Solo Radio Wild” e, inoltre, laboratori per bambini alla Sezione Ragazzi, oltre a un laboratorio per le superiori e altre attività in collaborazione con il festival “Similitudini”.

Rimane anche quest’anno il doppio appuntamento di librINfiera, la fiera del libro, ospitata a Palazzo dei Convegni e all’interno della chiesa di San Nicolò: il 20 e il 21 marzo saranno protagoniste le classi delle sei scuole superiori di Jesi, mentre il 27 e 28 marzo sarà il turno delle scuole dei quattro Istituti Comprensivi jesini.

Bambini e ragazzi presenteranno i libri che hanno letto e su cui hanno lavorato in classe, proponendoli ai visitatori in modalità accattivanti, libere e creative.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, così come libera e gratuita (e fortemente consigliata) è la visita alle due fiere del libro.

La lista completa e i dettagli degli eventi sono reperibili sul sito della Biblioteca Planettiana all’indirizzo https://www.bibliotecaplanettiana.it/w/librincitta-2025

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it