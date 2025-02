Gli immigrati moldavi si ritrovano a Pesaro per festeggiare insieme / VIDEO

di PIERPAOLO MASCIA

PESARO – È stato un viaggio nel tempo quello di ieri a Cattabrighe, presso L’Osteria Bar cucina tipica di Angela Hantea di origini Moldave, da circa vent’anni in Italia, titolare dell’Osteria.

“Da diverso tempo pensavo di realizzare questo evento, volevo che noi immigrati moldavi (anche rumeni) facessimo conoscere la nostra storia, le nostre culture,le nostre tradizioni, che hanno vissuto i nostri Avi”, ci dice Angela, “per non perdere la memoria storica culturale e tradizionale che è stata vissuta dai nostri nonni”.

Questa iniziativa segna un momento speciale, soprattutto per chi è emigrato da più di 20 anni, costituendo un ponte emotivo tra il passato e il presente, tra le radici e la nuova casa.

Gli insediamenti rappresentavano una forma essenziale di coesione sociale e culturale nei villaggi della Moldavia, con profonde radici nelle tradizioni popolari. Questi incontri si tenevano solitamente durante le lunghe serate invernali, quando il lavoro sul campo era sospeso, offrendo alla comunità l’opportunità ideale di riunirsi, lavorare insieme e trascorrere del tempo di qualità conclude la signora Angela organizzatrice dell’evento.

Sezătoare, tradotto significa sedute, in quanto le giovani ragazze si ritrovavano a casa di una famiglia in cui la o le figlie non erano impegnate sentimentalmente.

“Questi incontri, tipici dei villaggi moldavi, erano momenti di lavoro collettivo, socializzazione e trasmissione culturale, accompagnati da racconti e canti popolari”, racconta Iana Tureac, consigliera presso il Comune di Mombaroccio, con incarico per Integrazione e Emigrazione.

Oltre a rafforzare i legami comunitari, le șezători avevano anche un valore spirituale e sociale, favorendo nuove amicizie e matrimoni. L’evento di Pesaro dimostra il desiderio di mantenere vive queste tradizioni, creando un ponte tra passato e presente anche lontano da casa.

Non si è fatta attendere la visita di Andrea Biancani sindaco di Pesaro che ha voluto dare il suo contributo personale e a nome di tutta l’amministrazione comunale. Il popolo m oldavo, e quello rumeno meritano rispetto, la loro storia è ricca di cultura e tradizioni, sono stato in Romania, in Moldavia spero di poterci andare presto, magari accompagnato nella conoscenza da voi tutti, questo evento che ha organizzato Angela, è qualcosa di straordinario, ma un grazie per tutto quello che fate va a tutti voi, spero che questo sia il primo di una lunga serie.

Come da promessa è arrivata anche la consigliera regionale Michela Vitri, sempre presente alle iniziative di ogni genere. “Siete l’orgoglio dei popoli che rappresentate, con piacere – ha detto – sono voluta essere qui con voi, per condividere questi meravigliosi momenti, mi piacerebbe imparare questi vostri balli di gruppo, non solo, vorrei conoscere più a fondo le vostre tradizioni. Una serata all’ insegna dello stare insieme per ricordare, ricordarci la vostra memoria storica, culturale, tradizionale”.

