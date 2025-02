Biancani e Vimini alla Vitrifrigo Arena in vista del PalaJova, a sorpresa sbuca Jovanotti

“Da qui inizia il debutto con quattro date che danno il via al tour, una grande occasione per tutta la città”

PESARO – Quattro attesissime date per il PalaJova che avrà il suo debutto nazionale il 4, 5, 7 e 8 marzo partendo proprio dalla città di Pesaro.

Il sindaco Andrea Biancani, assieme al vicesindaco Daniele Vimini, durante la mattinata, hanno svolto un sopralluogo alla Vitrifrigo Arena per accertarsi che tutto andasse bene e per accogliere lo staff alle prese con la preparazione del tour. A sorpresa, poi, è sbucato anche Jovanotti a cui il sindaco Biancani ha regalato la guida “Le vie del Bike” dove sono inserite le principali vie ciclabili d’Italia, fra cui anche quelle presenti nel collegamento Gabicce-Pesaro-Fano.

La pubblicazione, promossa anche dal Ministero del Turismo, realizzata sotto la guida di Mauro Fumagalli, aveva anche una speciale dedica di Cecilia Mendez, titolare del bar “Via Panoramica”, che invitava il cantante a visitare proprio il suo locale a Gabicce Monte.

«L’incontro con Jovanotti è stato sicuramente qualcosa di indimenticabile e speravamo tanto di poterlo conoscere dal vivo. L’abbiamo invitato per una biciclettata sulla nostra bellissima Panoramica – è infatti nota la sua passione per la bike – e se avrà tempo, sarà nostro ospite ad una cena in città per scoprire le tipicità del territorio», hanno precisato.

Tra poco più di una settimana si celebrerà il grande debutto a Pesaro: «Jovanotti starà “con noi” per circa una ventina di giorni ed è proprio qui che sta preparando il suo tour che verrà poi replicato in tutte le altre date d’Italia.

Grazie al PalaJova si attendono almeno 40 mila persone (10mila per ogni data); è quindi una grande opportunità poterlo ospitare a casa nostra, in quanto uno dei più grandi artisti presenti sul territorio nazionale». Sono oltre 120 le persone attualmente impegnate alla realizzazione del tour e staranno in città, come Jovanotti, per oltre 20 giorni.

A questi vanno aggiunti anche tutti i potenziali turisti che prevediamo per il concerto e che decideranno di fermarsi almeno per una notte, «un’occasione per le strutture ricettive e le attività che ci auguriamo sappiano cogliere al meglio. Infine – concludono sindaco e vicesindaco – ringraziamo anche Aspes, in particolare il presidente Luca Pieri e tutto il personale, per essere riusciti anche questa volta ad aggiudicarsi questo grande evento per la città e per tutto il territorio».

