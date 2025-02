Truffano un 45enne di Fabriano spacciandosi per Carabinieri, denunciati due campani

Uno dei complici, millantando di appartenere all’Arma, aveva indotto l’uomo a trasferire 10.000 euro su un conto corrente “esca”

FABRIANO – Lo scorso novembre un quarantacinquenne fabrianese si era recato presso la Stazione Carabinieri di Fabriano e aveva denunciato di essere stato vittima di una truffa per oltre 10.000 euro.

L’uomo pochi giorni prima era stato contattato sulla propria utenza cellulare da un sedicente (falso) Maresciallo dei Carabinieri, che lo aveva informato che erano in corso indagini sul suo istituto di credito e che, per salvaguardare il denaro depositato sul proprio conto corrente ed evitarne il sequestro, era assolutamente necessario trasferirlo in un altro istituto più solvibile.

La vittima, tratta in inganno anche a causa della dichiarata appartenenza all’Arma dell’interlocutore, aveva quindi bonificato in buona fede 10300 Euro su un conto di fatto intestato ed in uso ai malfattori. I militari della Stazione di Fabriano hanno avviato immediate indagini ricostruendo il percorso del denaro e risalendo quindi all’identità dei truffatori, due napoletani di 45 e 20 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Unanime è la raccomandazione da parte dei Carabinieri di non sottostare a richieste analoghe formulate per telefono da sconosciuti e ancor meno lasciarsi ingannare dalla presunta loro appartenenza alle forze dell’ordine, nella considerazione che tali richieste telefoniche, come quella formulata alla vittima dell’ultima truffa scoperta, in nessun caso possono essere formulate -tantomeno telefonicamente- da un Carabiniere.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi sottoposte ad indagini e presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

