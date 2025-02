A causa del traffico rischia di partorire in auto: “scortata” in ospedale dai Carabinieri

La donna, diretta con la sorella al Salesi per partorire, era rimasta imbottigliata lungo la Flaminia

ANCONA – L’altro ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Collemarino, mentre percorreva via Da Vinci per svolgere servizio di controllo del territorio, all’incrocio con via Flaminia si è imbattuta in una automobilista che a gesti stava tentando di richiamare l’attenzione per richiedere soccorso.

La donna, in avanzato stato di gravidanza e molto scossa, ha quindi riferito ai militari di essere in procinto di partorire avendo già rotto le acque, ma di temere di non riuscire ad arrivare in tempo al Salesi a causa del traffico congestionato dell’ora di punta.

I due Carabinieri hanno tranquillizzato la donna e deciso di “scortarla” in ospedale, facendole strada con il veicolo di servizio ed estrema prudenza nel traffico, riuscendo infine a condurla a destinazione in tempo.

Stamattina i militari protagonisti della vicenda a lieto fine hanno voluto accertarsi delle buone condizioni della donna e del bellissimo neonato Lorenzo, recandosi al Salesi per portare un abbraccio alla neo mamma ed una dolce carezza al piccolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it