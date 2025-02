Pesaro e Urbino sono sempre più vicine

Biancani e Vimini incontrano Gallo: “Al lavoro per riaprire Rocca Costanza e per prendere in gestione il fossato, già dalla primavera 2025”

PESARO – Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco assessore alla Cultura Daniele Vimini e Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e della Direzione Regionale Musei delle Marche, istituto che, tra i diversi beni della città, avrà in gestione anche Rocca Costanza. Sul tavolo, «le priorità e gli obiettivi da inserire nel futuro Accordo che stipuleremo per valorizzare il patrimonio storico-artistico di Pesaro, in collegamento “ravvicinato” con Urbino anche alla luce della volontà comune di candidarci a Capitale europea della cultura 2033» spiegano gli amministratori pesaresi.

«Il documento che stiamo costruendo insieme a Gallo – dicono Biancani e Vimini – metterà nero su bianco le modalità di gestione degli spazi storico-artistici di Pesaro, gestione che sarà affidata alla Direzione Regionale Musei delle Marche». Tra questi, «in collaborazione con la Prefettura che ringraziamo», gli spazi espositivi di Palazzo Ducale (piazza del Popolo), in particolare la Sala Laurana «che sarà potenziata per accogliere un maggior numero di mostre che saranno in collegamento con Urbino, a creare un legame di pubblico e di arte tra le due città» e la Loggia del Genga che sarà riaperta al pubblico dopo l’intervento di restauro avviato a gennaio 2024 dall’Agenzia del Demanio e approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino.

Rientrerà nell’Accordo anche la gestione di Rocca Costanza «con l’obiettivo di renderla visitabile già dalla primavera – spiegano sindaco e vicesindaco – dopo la sigla di una convenzione per consentire il “ritorno” dei tour promossi dal Comune, tanto apprezzati dai pesaresi e dai turisti nell’estate/autunno da Capitale». E se l’interno del complesso storico rimarrà di competenza dalla Direzione Regionale delle Marche, «Abbiamo chiesto di poter gestire il fossato per l’intero anno – continuano Biancani e Vimini – e che vorremmo già da questa estate utilizzare per accogliere manifestazioni di grande richiamo, come il “cinema all’aperto”, da giugno, e come il “Palio”, ad agosto».

«È un Accordo molto importante. Fin da subito dopo il mio insediamento – sottolinea il sindaco Biancani – mi sono impegnato per riuscire a valorizzare quello che ritengo uno dei monumenti più importanti presenti in città – Rocca Costanza – e che dobbiamo riuscire a utilizzare il più possibile per metterlo a disposizione dei pesaresi e dei turisti. Una possibilità che oggi sta diventando realtà grazie alla disponibilità dell’Agenzia del Demanio, della Direzione Regionale Musei delle Marche e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio».

