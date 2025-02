A Jesi e Chiaravalle due arresti per spaccio di droga

Rinvenute numerose dosi di cocaina e hashish nella disponibilità delle due persone bloccate dai Carabinieri

CHIARAVALLE – Nel primo pomeriggio di ieri, a Chiaravalle, i militari della locale Stazione, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un 22enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre percorreva la S.P. 76 a bordo di un’autovettura non di sua proprietà. All’atto del controllo, l’uomo ha manifestato un atteggiamento sospetto, inducendo i militari ad approfondire le ricerche. A seguito di perquisizione veicolare sono infatti state rinvenute 10 dosi di cocaina che l’uomo aveva occultato nell’abitacolo. Lo stesso è stato quindi tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della direttissima che si sta celebrando presso il Tribunale di Ancona.

Situazione analoga si è verificata poco dopo a Jesi. Durante il servizio perlustrativo, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un 40enne del luogo, scoprendo che lo stesso aveva appena ceduto una dose di cocaina e 10 gr di hashish ad un ragazzo, fermato subito dopo. Dalla successiva perquisizione domiciliare è emerso quindi che nell’abitazione dell’indagato erano custoditi altri 4 gr circa di cocaina e 30 di hashish, oltre ad un bilancino elettronico, al materiale per il confezionamento in dosi della droga e 1500 Euro in contanti, provento dello spaccio. L’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al GIP.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato inviato al L.A.S.S. del Comando Provinciale di Ancona per le analisi qualitative e quantitative.

Si precisa che le persone arrestate sono da considerarsi sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it