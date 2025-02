Quale pace per l’Umanità? Se ne è parlato ad Ancona all’Istituto Teologico Marchigiano

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – All’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona si è tenuto un interessante incontro, dal titolo “Quale pace per l’Umanità?”. Ad organizzarlo è stato il Gruppo interconfessionale in dialogo, che lo ha inserito all’interno della rassegna promossa dalla Caritas Diocesana “Noi siamo pace”.

L’incontro, che si sarebbe dovuto tenere a settembre, ma venne rinviato a causa del maltempo, si è tenuto in un momento in cui, parlare di pace, non è affatto fuori luogo. Le preoccupazioni dell’attuale momento storico sono tante. Inoltre, è stato detto che nel giorno 17 febbraio ricorre la riconquistata libertà religiosa da parte dei valdesi, degli ebrei e delle altre minoranze, in seguito all’opera di re Carlo Alberto.

Dopo il saluto di Donatella Crescimbeni, vicepresidente della Caritas della Diocesi di Ancona-Osimo, e dopo una breve introduzione di don Valter Pierini, Incaricato diocesano per la Pastorale Ecumenica e il dialogo interreligioso, ha preso la parola Davide Romano, Direttore della Facoltà Avventista di Firenze. Romano ha fatto un’analisi approfondita della cultura della pace, soffermandosi sul momento storico attuale, nel quale prevale l’impegno individuale per questo grande ideale.

Dopo aver citato alcuni passi dei Libri del Deuteronomio e di Giosuè, Romano ha citato Immanuel Kant ed Henry Kissinger, quest’ultimo ispirato al pensiero di Niccolò Machiavelli. Romano ha poi suggerito la lettura del libro di James Hillman, “Un terribile amore per la guerra”, nel quale viene riportato un episodio, accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, che vide protagonista il Generale degli Stati Uniti Patton. Questi, aggirandosi su un campo di battaglia, a combattimento ormai concluso, a contatto con morti, feriti e distruzioni, ad un certo punto esclama ”Come amo tutto questo. Che Dio mi aiuti, lo amo più della mia vita”, riferendosi appunto alla guerra.

Il professore ha poi ricordato il Patriarca Ortodosso Kirill che – come è noto – avrebbe appoggiato l’intervento russo in Ucraina, giustificandolo come risposta alle colpe dell’Occidente. Romano ha ribadito la necessità che vengano potenziati i Tribunali Internazionali e la Corte Penale Internazionale in particolare, e ha menzionato l’impegno in proposito dell’onorevole Marco Pannella. Tra i padri nobili che hanno parlato di pace, Romano ha concluso ricordando l’opera di un vero gigante del secolo scorso, vale a dire il sindaco di Firenze Giorgio La Pira, che si impegnò particolarmente per il ruolo svolto dai Figli di Abramo.

Senza volerlo, per restare in tema, all’interessante intervento di Davide Romano, è seguito quello, non meno interessante di Marya Procchio e di Rita Sidoli dell’Associazione Italiana Amici di Neve Shalom Wahat al-Salam, che hanno parlato di questo villaggio, ubicato presso Gerusalemme ovest, nel quale convivono musulmani, ebrei e cristiani.

Il villaggio nacque nel 1972 per opera del frate domenicano Bruno Hussar, un ebreo egiziano convertitosi al cattolicesimo, che prese in affitto un terreno da un monastero. La convivenza del villaggio, che sembrava andare incontro all’inevitabile battuta d’arresto come conseguenza dei fatti del 7 ottobre 2023, ha invece resistito per iniziativa – particolare assai curioso – dei bambini, che non volevano in alcun modo rinunciare all’amicizia dei loro piccoli amici. La comunità di Neve Shalom ha retto al 7 ottobre grazie allo spirito che è alla base della sua esistenza.

Mi permetto di concludere con una breve citazione del Vangelo di Matteo, quando, al diciottesimo capitolo, viene riportato” In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli”.

