Quarantaquattro insegnanti e dirigenti scolastici vanno in pensione a Pesaro, il saluto e il ringraziamento di Biancani e Murgia

PESARO – Sono 44 gli insegnanti pesaresi in pensione nell’anno scolastico 2024/5 ricevuti questa mattina dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia per una cerimonia di saluti e ringraziamenti con consegna di un attestato di riconoscenza.

«Grazie per quanto avete fatto durante questi anni – ha detto il sindaco Biancani – la maggior parte della vostra vita che avete dedicato a una professione intensa, piena di responsabilità, che mette continuamente in discussione. Un lavoro che immagino abbiate vissuto con impegno e dedizione perché tutte le volte che mi sono rapportato con voi – da studente prima, da assessore poi, da sindaco oggi – ho sempre riscontrato una grande capacità di ascolto. Questa capacità l’avete usata per far crescere i cittadini di oggi e domani nella fase più energica della loro vita, in una fase in cui l’apporto della scuola è essenziale perché tra i punti di riferimento essenziali dei ragazzi e delle ragazze. Grazie dunque per quanto avete fatto; vi auguriamo di poter vivere la meglio la pensione, un’occasione che auspichiamo vi possa permettere di riprendere in mano le priorità personali che a volte capita di mettere in disparte durante gli anni di lavoro».

«Siamo sempre molto felici – ha sottolineato Murgia – di organizzare questo momento di celebrazione per le e gli insegnanti che hanno dato il loro tempo per far crescere la comunità; un impegno che siamo certi continuerete a portare aventi non più all’interno della scuola ma in altri luoghi e in altre forme. Personalmente vi ho incontrati come docenti, come colleghi e da assessora per organizzare le tante iniziative del Comune che vi hanno visti, insieme alle vostre classi, straordinariamente partecipi. Per questo essere qui oggi mi riempie di un’emozione che tocca vari aspetti. Vi auguro di vivere al meglio questa nuova fase, meritatissima, di vita; vi auguro anche un ottimo futuro e vi ringrazio in maniera sentita».

I 44 docenti e dirigenti scolastici in pensione sono i seguenti.

Per l’I.C. Gaudiano: Angela De Marchi (dirigente) e Carla Cabras;

Per l’I. C. Pirandello: Tiziana Biagiarelli, Giovanna Scarpa e Anna Maria Cardellini;

Per l’I. C. Villa San Martino: Serena Pagliai e Rita Urbinati;

Per l’I.C. Alighieri: Silvia Bertulli, Patrizia Casoli, Marisella Marcolini e Roberto Spano;

Per l’I.C. Olivieri: Antonella D’Angeli e Fabiola Pratelli;

Per l’I.C. Galilei: Bruna Mencarelli (dirigente), Antonio Rosa, Paola Carullo, Francesca Gauzzi ed Emanuela Bonetti;

Per il Nido Lilliput: Emanuela Gennari;

Per il Nido Aquilone: Tiziana Ciaroni;

Per l’I.T.E.T Bramante-Genga: Lidia Maria Mariotti, Susanna Montesi, Simonetta Marongiu e Sergio Sebastianelli;

Per l’I.I.S. Cecchi: Berardo Berardi, Anna Gloria Brigidi, Leonardo Fulgenzi, Rita Meletti, Ivana Peruzzini, Anna Rita Valeri e Michele Gambrioli;

Per il liceo Mamiani: Patrizia Adrualdi, Claudia Amatori, Nicoletta Boccolini, Anna Maria Camilloni, Claudia Ferrari, Franca Foronchi e Antonio Marabello;

Per l’Ipsia Benelli: Anna Maria Marinai (dirigente), Silvana Canducci;

Per liceo scientifico, musicale e coreutico Marconi: Alfredo Bottazzo, Stefania Margutti, Roberto Romagnoli e Marilena Rossi.

