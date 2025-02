Scegliere il colore è battersi per l’evoluzione della moda: a Lineapelle arriva Sunshine

Alla mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli in programma a Milano dal 25 al 27 febbraio, una fotografia della modernità e del progresso dello stile

MILANO – Le Marche sono un territorio cruciale per la calzatura italiana e per l’intero Made in Italy. Un indotto con fortissime capacità produttive (dal momento che concentra il 30% circa delle aziende calzaturiere nazionali) e ricco di competenze che coniugano l’eccellenza della tradizione manifatturiera con l’innovazione tecnologica.

Nel primo semestre 2024 l’export ha toccato quota 658,88 milioni di euro, pari al 10,9% del totale Italia, con un calo del -7,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente ma in crescita del +1,5% sui primi 6 mesi 2019 precovid. Le prime 5 destinazioni dell’export marchigiano, che coprono il 47% del totale, sono risultate: Francia (+22,7%), Germania (-19%), USA (-12,5%), Cina (-26,3%) e Belgio (+9,3%). Il numero di imprese attive (tra calzaturifici e produttori di parti) registrava a fine giugno 2024, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di -104 aziende su dicembre 2023, tra industria e artigianato, accompagnato da un saldo negativo di -1.208 addetti.Se la situazione non è completamente rosea, tuttavia il panorama produttivo marchigiano è in grado di costruire innovazione. Un vero e proprio inno a guardare il futuro a colori, con ottimismo e fiducia è la scelta la scommessa su un vero e proprio sunshine mood che sarà in mostra dal 25 al 27 febbraio prossimi a Lineapelle (Rho, Milano).

L’originale itinerario guarda alle tappe di un’evoluzione in atto, come se fosse possibile “fotografare la modernità” attribuendo, ad ogni fase creativa un carattere cromatico distinto. Restituire “a colori” l’avanguardia della moda contemporanea è l’idea dell’impresa marchigiana Dami interprete, da oltre mezzo secolo, di un Made in Italy dinamico e anticipatore delle conquiste della sostenibilità ambientale, dell’alta tecnologia e dell’inclusione. Dami ha scelto infatti di utilizzare tonalità e sfumature per tracciare le tendenze e le speranze che “tingeranno” primavera ed estate prossime.

In particolare, le nuove collezioni di fondi in ETPU (leggeri, flessibili, riciclabili al 100% e con densità 0,2%) saranno in versione ”Orange Energy” arancio caldo e vitaminico, simbolo di vitalità, dei principi cardine della natura. Nella versione Essence, un oceano di materiali naturali racconta la capacità di arrivare al centro delle cose attraverso un’artigianalità sapiente e un design autentico, reso da una palette cromatica dominata da beige e tonalità sabbiose con l’interferenza di un giallo solare o un blu di “aerea” leggerezza.

Infine il “Lì-là” rappresenta una specifica tonalità di lilla che incarna il mix tra innovazione e tecnologia.

A Lineapelle, infatti, i visitatori dello stand di Dami (pad. 22 stand H1- H5, K2-k6) potranno entrare in contatto direttamente con il mondo creativo dell’originale factory marchigiana, immergendosi nella stampa 3D, nell’Intelligenza Artificiale, dall’analisi dei prototipi si giunge all’ingegnerizzazione e all’industrializzazione dei prodotti con particolare attenzione al riutilizzo della materia prima, alla combinazione di un mix di materiali diversi e alla personalizzazione estrema dei prototipi.. La missione rimane la stessa. Disegnare i prossimi passi del futuro dello stile. Rigorosamente a colori.

