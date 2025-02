Positivo incontro per Gaza organizzato a Civitanova Marche da Emergency e Anpi

CIVITANOVA MARCHE – Grande partecipazione all’iniziativa organizzata da ANPI e EMERGENCY domenica pomeriggio a Civitanova, presso il ristorante Cinciallegra.

In collegamento video da Gaza Michela Paschetto, infermiera e direttrice delle professioni infermieristiche e sanitarie della ONG fondata da Gino Strada, ha spiegato le attività in corso nelle cliniche di Emergency a Gaza. Nonostante la tregua le condizioni attuali della popolazione, stremata dalla guerra, dalla malnutrizione, dal freddo e dalla mancanza di cure sono difficilissime.

Le cliniche aperte nella striscia di Gaza sono le più recenti fondate da Emergency che, in trent’anni di attività, ha costruito ospedali e curato gratuitamente 13 milioni di persone vittime della guerra e della povertà.

Michela Paschetto ha risposto alle domande degli intervenuti sulla vita quotidiana della popolazione e dei danni che la guerra ha portato e porterà in futuro a quel popolo.

In particolare, rispondendo alla domanda sulle conseguenze del fortissimo inquinamento causato dalle bombe per la salute degli operatori, Michela Paschetto ha sottolineato che la protezione deriva dal fatto che gli operatori si danno il cambio e non rimangono per lunghi periodi a Gaza. Il problema delle conseguenze della guerra rimarrà invece per anni per la popolazione.

Successivamente ha preso la parola Roberto Maccaroni, responsabile sanitario della nave Life Support di Emergency, presente di persona all’ incontro. Ci ha descritto le attività a bordo della nave, in particolare circa l’alta professionalità e la preparazione che sono indispensabili per svolgere in modo efficace e corretto le operazioni di bordo.

A lui sono state poste delle domande stringenti dalla moderatrice Elisabetta Giorgini, volontaria di Emergency, su molti degli aspetti più controversi di questa attività che spesso hanno riempito le pagine dei giornali e animato dibattiti televisivi.

Molte sono state le domande dei presenti, provenienti da tutta la provincia, a dimostrazione che le emergenze umanitarie incontrano la sensibilità di molti italiani.

Grazie all’ esperienza di Roberto ci sono stati chiariti molti equivoci e fornite spiegazioni esaurienti sulle attività in mare di una nave di soccorso, con dati alla mano ha risposto alle domande dimostrando che sono solo il frutto di una volontà di individuare il “nemico” tra i più fragili.

La serata si è conclusa con una apericena a lume di candela, per aderire all’iniziativa “Mi illumino di meno”, e ha visto una generosa partecipazione degli intervenuti per la raccolta fondi a favore delle cliniche di Emergency a Gaza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it