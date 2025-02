A Fano il Carnevale della Città dei bambini, tra sfilata e appuntamenti speciali

FANO – Un gruppo festante e colorato ha aperto, ieri mattina, la prima sfilata del Carnevale 2025. Erano i giovani e i giovanissimi della ‘Città delle bambine e dei bambini’ che, alla testa del corteo e indossando le ‘magliette di ordinanza’, hanno portato il proprio messaggio al pubblico dell’evento fanese per eccellenza. Tre i cartelloni esposti durante la sfilata: i primi due indicavano l’appartenenza del gruppo, cioè la ‘Città dei bambini e dei ragazzi’, da quest’anno estesa anche agli adolescenti per volontà del vicesindaco Loretta Manocchi; sul terzo campeggiava invece la scritta ‘Realizziamo i nostri sogni, più spazi per noi’, in riferimento al tema del ‘Diritto al gioco’, trattato dai baby consiglieri sin dallo scorso 20 novembre, Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Una mattina fantastica – commenta il vicesindaco e assessore alla Città delle bambine e dei bambini, Loretta Manocchi – con i nostri giovani che si sono divertiti e hanno anche lanciato un messaggio importante, su un tema, quello degli spazi di gioco, che prima della fine dell’anno scolastico sarà affrontato insieme ai consiglieri adulti per arrivare ad una realizzazione concreta”.

Le bambine e i bambini torneranno a sfilare domenica 2 marzo, ma l’attività della ‘Città’ non finisce qui: “Il programma del Carnevale prevede proiezione di film per bimbi al Masetti, i laboratori e tutte le attività nell’area ‘Kids’ nei giardini del Pincio, oltre naturalmente al veglione dei bambini”.

“Domenica 2 marzo – prosegue il vicesindaco – ricordo gli spettacoli per i più piccoli in piazza XX Settembre, firmati Rainbow in collaborazione con Rai Marche e Rai Kids: alle 11.30 ‘44 Gatti Miao Dance Lesson’ e alle 18:30 ‘Winx Club 20th Celebration Show’ che celebra i 20 anni delle Winx Club con coreografie, canzoni ed effetti speciali”.

“Lunedì 3 marzo – conclude Loretta Manocchi – il sindaco del Carnevale indirà il Consiglio congiunto con i ‘baby assessori speciali’ che insieme al Vulon tratteranno, in presenza degli adulti, il tema dei sogni e dei desideri”.

