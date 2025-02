Costumisti, decoratori, falegnami e scultori: ecco gli artigiani che incontreranno i talenti della danza nei teatri storici delle Marche

Avranno l’opportunità di contribuire alla realizzazione di scenografie, oggetti di scena, costumi e decorazioni per gli spettacoli finali. Per aderire al progetto “Danza&Artigianato”, promosso dai GAL della regione, c’è tempo fino al 24 febbraio

ANCONA – Costumisti, scultori, decoratori, falegnami arredatori, ma anche produttori di articoli da viaggio, maestri della pelletteria, della sartoria e delle calzature. Cresce l’interesse degli artigiani attivi nel territorio che stanno aderendo in numero significativo al progetto “Danza&Artigianato”.

L’iniziativa, promossa dai GAL delle Marche, con il GAL Flaminia Cesano capofila, mira a valorizzare il patrimonio culturale e creativo della regione attraverso l’incontro tra arte coreutica e artigianato artistico locale, spaccato importante del sistema produttivo e dell’economia marchigiana con 1.344 impese e 4.446 addetti.

La call rivolta ai Maestri artigiani e agli artigiani del settore artistico è ancora aperta. I professionisti interessati a partecipare possono candidarsi entro il 24 febbraio 2025 compilando il modulo online al seguente link: artforjob.it/danza-e-artigianato.

Ne saranno selezionati massimo 24, che avranno l’opportunità di esprimere il loro talento e la loro creatività realizzando scenografie, oggetti di scena, costumi e decorazioni per gli spettacoli finali nei teatri storici della regione. A calcare i prestigiosi palcoscenici, diretti da docenti di fama internazionale, saranno invece i giovani danzatori che hanno superato le audizioni delle scorse settimane.

Gli artigiani scelti per prendere parte al progetto potranno partecipare in due modalità distinte. La prima nelle residenze artistiche, dove lavoreranno a stretto contatto con coreografi e danzatori per integrare le loro produzioni nelle scenografie degli spettacoli. La seconda nei foyer dei teatri e in altre sedi culturali dei borghi che ospitano l’iniziativa, attraverso dimostrazioni live di tecniche e abilità. In entrambi i casi è previsto un compenso.

Lo scorso weekend a Treia, in occasione della due giorni di formazione dedicata ai giovani talenti della danza, alcuni artigiani si sono affacciati al teatro comunale per familiarizzare con l’iniziativa e avviare potenziali collaborazioni. I prossimi incontri sono in calendario sabato 15 e domenica 16 febbraio al Teatro Comunale dell’Iride di Petritoli (FM) e sabato 22 e domenica 23 febbraio al Teatro Angelo Battelli di Macerata Feltria (PU).

Il progetto “Danza&Artigianato” fa parte del programma di cooperazione “Arte&Artigianato – Espressioni di un territorio”, finanziato con i fondi del PSR Marche 2014 – 2022 (Misura 19 Leader – Sottomisura 19.3 Operazione A).

L’organizzazione è affidata a Piceni Art For Job, che si avvale anche della professionalità del Gruppo Danza Oggi, riconosciuto dal MIC e diretto dall’esperta Patrizia Salvatori, referente per la produzione coreografica, e di CNA Marche, che coordinerà i partecipanti provenienti dalla sfera dell’artigianato artistico.

Per ulteriori informazioni: danzaeartigianato@artforjob.it

