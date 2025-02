Orientamento con il regista Ogiva martedì al Liceo Artistico di Jesi

JESI – Cinema, linguaggio e tematiche sociali si incontrano al Liceo Artistico – corso serale, in un incontro di orientamento che prenderà spunto dal docufilm La voce e il Volto (2025) di Gabriele Ogiva, offrendo uno sguardo approfondito sull’universo del cinema. L’evento si terrà il 18 febbraio alle ore 18.00. Dialogheranno con il regista anconetano i professori Eleonora Pesaresi, Anthony Bufali e Mattia Pesaresi.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare le sfide artistiche e professionali legate alla realizzazione di un film. Ogiva, noto per la sua carriera poliedrica e per il suo impegno sociale, condividerà con gli studenti la propria esperienza e visione artistica, affrontando temi di grande attualità, come il lavoro, la lotta di classe e la condizione giovanile, trattati con grande sensibilità e rispetto.

Il docufilm La voce e il Volto (2025) affronta il delicato tema del bullismo. Le riprese sono state effettuate in vari luoghi del Piceno, tra cui Ascoli, Montemonaco, Montegallo e Castignano, con la partecipazione di attori locali e giovani talenti. Il film, che verrà presentato a maggio 2025, racconta la storia di Sara, una ragazza vittima dei coetanei, inserendo nel racconto anche il dramma del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016.

L’incontro con Ogiva rappresenta un’occasione di orientamento e formazione per gli studenti, che avranno l’opportunità di comprendere le fasi di sviluppo di un progetto cinematografico, dalla scrittura alla realizzazione sul set, e di scoprire come temi sociali ed esperienze umane possano intrecciarsi in una narrazione capace di sensibilizzare il pubblico. Ogiva, con la sua consolidata esperienza, risponderà alle domande degli studenti, orientandoli verso possibili percorsi professionali nel mondo del cinema e delle arti visive.

Questo evento si inserisce nel programma di orientamento del Liceo Artistico di Jesi, da sempre impegnato nella formazione concreta dei suoi studenti. L’incontro con un regista affermato come Gabriele Ogiva non solo arricchirà il loro percorso accademico, ma stimolerà anche la loro curiosità e creatività, avvicinandoli a una delle forme artistiche più affascinanti e dinamiche del panorama culturale contemporaneo.

L’incontro è aperto a tutti gli studenti del corso serale e rappresenta un’opportunità imperdibile per approfondire il mondo del cinema, che oggi riveste un ruolo sempre più centrale nella comunicazione e nella cultura globale.

