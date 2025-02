Doppio senso in via dell’Abbazia e navetta al Fanocenter: ecco come cambia la viabilità per Carnevale

FANO – Il ‘dietro le quinte’ dell’evento più atteso dell’anno ha tenuto impegnati a lungo il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore Alessio Curzi e l’ufficio comunale Viabilità e Traffico guidato dall’ingegner Ilenia Santini.

“Il Carnevale, come sempre, ha richiesto l’elaborazione di un piano speciale per la gestione del grande afflusso di pubblico – spiega il sindaco – Quest’anno, in modo particolare, abbiamo studiato una serie di modifiche che ci aiuterà anche a prendere decisioni importanti in ottica futura. Vogliamo, infatti, che il nuovo Piano Urbano del Traffico sia il migliore possibile e il Carnevale rappresenta un’occasione preziosa per verificare la funzionalità di alcune proposte al vaglio”.

“Nello specifico – prosegue il sindaco – per le tre domeniche di festa riporteremo il doppio senso di marcia in via dell’Abbazia: non accadeva da circa un trentennio e, ripeto, sarà un test. In virtù di questa modifica ci sarà l’obbligo di svolta a destra al termine di via dell’abbazia su via Roma. Via Palazzi resterà nel suo consueto senso di marcia”.

Le novità, naturalmente, non si fermano qui: “Nell’ottica di snellire la viabilità nella zona del centro – prosegue Serfilippi – cambierà il senso di marcia di via Negusanti e via IV Novembre, fino all’intersezione con via Papiria: il deflusso dei mezzi avverrà su via dell’Abbazia o via Canale Albani. Una novità molto importante sarà la possibilità di lasciare le auto all’interno della caserma Paolini, che sarà dedicata per un terzo alle forze dell’ordine e ai volontari e per due terzi, circa 200 posti totali, ai cittadini, che potranno riappropriarsi dei mezzi nella giornata di lunedì. Domenica le auto civili non potranno uscire dalla caserma tranne per le emergenze: in tali casi l’uscita avverrà su via Bixio”.

Altra innovazione rispetto al passato sarà la navetta, garantita da Adriabus, con partenza dal Fanocenter: “Grazie alla disponibilità dell’azienda di trasporto e del Fanocenter, ci sarà un bus in partenza ogni 15 minuti – spiega l’assessore alla Viabilità e al Traffico Alessio Curzi – La discesa dei passeggeri avverrà all’incrocio tra via Piave e via Aporti. Nello stesso punto chi vorrà tornare al Fanocenter potrà salire a bordo”. “Per la prima domenica di Carnevale il parcheggio di viale Kennedy sarà ad uso dei camperisti – conclude Curzi – Abbiamo cercato di dare risposte adeguate alle necessità di tutti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi: ai cittadini raccomando di prestare attenzione alla nuova segnaletica che sarà installata nei giorni di festa e la massima prudenza nel rispetto di pedoni e conducenti di altri mezzi”.

Gli ultimi dettagli a cura dell’ingegner Ilenia Santini: “I divieti di sosta – chiude il responsabile dell’ufficio comunale Viabilità e Traffico – sono gli stessi degli anni scorsi, tranne in via Palazzi dove sarà possibile lasciare l’auto. Per quanto riguarda la viabilità principale, chi proviene da Pesaro troverà le deviazioni degli anni passati. Chi arriva da Sud, invece, quest’anno non vedrà inibito il traffico in via delle Mura Malatestiane, quindi potrà transitare in quel tratto e sostare nei parcheggi del centro storico, utilizzando anche via Nolfi, dove sarà sospesa la Ztll, per passare dal centro storico e proseguire verso Pesaro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it