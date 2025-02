Spacciava cocaina nei pressi del cimitero comunale, arrestato dai Carabinieri

L’uomo ha anche provato a disfarsi della droga per sfuggire al controllo dei militari di Osimo

OSIMO – Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 30enne magrebino, già noto alle forze dell’ordine, domiciliato a Osimo. I militari, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni circa la presenza sospetta da alcuni giorni dell’uomo nei pressi del cimitero comunale, hanno predisposto un servizio di osservazione e pedinamento con personale in abiti civili, per monitorarne i movimenti. Intorno a mezzanotte hanno quindi deciso di agire, controllandolo con l’ausilio di un’autoradio della Sezione Radiomobile che nel frattempo attendeva di intervenire in posizione defilata.

Lo straniero, vistosi braccato, ha rapidamente tentato di disfarsi di un involucro che teneva in mano, abbandonandolo in un cespuglio. Dal successivo controllo è emerso che il plico occultato conteneva ben 46 dosi di cocaina, già confezionate in “palline” sigillate e pronte per lo spaccio al dettaglio. All’esito della successiva perquisizione domiciliare, sono stati anche rinvenuti nella sua abitazione un bilancino di precisione e circa 800 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio giornaliero. Nei suoi confronti sono scattate così le manette.

Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del soggetto la misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

La persona arrestata è da ritenersi presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

