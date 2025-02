Lamenta lunghe attese al Pronto Soccorso e danneggia una porta, denunciato dai Carabinieri di Jesi

L’uomo aveva già dato in escandescenza in altre strutture ospedaliere della regione

JESI – Si lamenta per l’attesa ed a suo dire per la lentezza con cui gli venivano prestate le cure sanitarie; quindi va su tutte le furie e danneggia la porta di ingresso del Pronto Soccorso. E’ successo qualche giorno fa presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi. Il soggetto, un quarantenne originario di fuori provincia e già noto alle forze dell’ordine anche per analoghi motivi, è stato denunciato dai Carabinieri di Jesi.

Nella circostanza il personale sanitario del pronto soccorso, che era particolarmente impegnato nel prestare assistenza a pazienti molto più gravi, vedendo lo stato di agitazione del quarantenne che non accennava a placarsi si è visto costretto a richiedere l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. I militari, giunti sul posto, hanno ricondotto alla calma e identificato il responsabile dei fatti, potendo constatare che lo stesso, in preda ad un irrefrenabile ed ingiustificato stato di rabbia e lamentando un dolore ad una gamba, aveva danneggiato la porta di ingresso della sala di attesa del triage provocando la rottura della serratura elettrica nonché del battente della stessa. Gli accertamenti svolti dai militari intervenuti, tra l’altro, hanno permesso di appurare che il soggetto non era nuovo a simili episodi di violenza tanto che risultava aver posto in essere in precedenza analoghi danneggiamenti presso gli ospedali di Fermo e di Porto San Giorgio.

Lo stesso è stato quindi denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in base al Decreto Legge 137/2024 , che prevede specifici inasprimenti delle sanzioni proprio per contrastare simili episodi ai danni delle strutture sanitarie e del personale sanitario, che ultimamente si registrano con crescente incidenza. Nei suoi confronti è partita anche la proposta di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Jesi.

La persona denunciata è da ritenersi presunto innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

