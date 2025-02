Il professor Francesco Chiodelli presenta a Chiaravalle “Cemento armato”

CHIARAVALLE – “È la teoria del mondo di mezzo. Ci stanno i vivi sopra e i morti sotto. E noi stiamo nel mezzo. Ci sta un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano. E dici cazzo …. come è possibile!”

(F. Carminati)

“Le storie raccontate in questo libro sembrano degne di un romanzo noir, eppure sono storie vere, tutte ambientate in diverse città, nel Nord e nel Sud della Penisola, funestate per decenni da svariate forme di illegalità: corruzione, abusivismo, infiltrazioni criminali, prassi municipali opache, occupazioni di immobili pubblici e privati. Ad alimentarle non sono solo pratiche illegali, ma anche compiacenti politiche istituzionali, che vengono qui portate alla luce.”

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 17.30, presso la casetta del nuovo campo boario “Gianni Ravera” di Chiaravalle, l’associazione Chiaravalle Domani ne discute con l’autore Francesco Chiodelli (professore di geografia economico-politica dell’Università di Torino).

L’incontro è aperto a tutti.

