Il 4 marzo Open day pomeridiano nei centri vaccinali di tutta l’Azienda sanitaria di Ancona

L’appuntamento in occasione della giornata mondiale per la lotta all’Hpv

ANCONA – Il 4 marzo ricorre la giornata mondiale per la lotta al papillomavirus (HPV). La giornata mondiale è stata istituita nel 2018 per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione anti-HPV e la prevenzione delle malattie HPV correlate. L’infezione da HPV è infatti la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale in entrambi i sessi.

Il 4 ottobre scorso, a Loreto, nell’ambito del convegno SITI Marche “Prevenzione HPV: comunicazione, coinvolgimento, intersettorialità & innovazione”, i Dipartimenti di Prevenzione, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Ginecologi e diverse Società Scientifiche si sono riuniti ed hanno elaborato un documento di advocacy con l’obiettivo principale di unire le forze per promuovere e migliorare le coperture vaccinali contro l’HPV, definendo un percorso di collaborazione che coinvolga tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale. Il documento, denominato “La Carta di Loreto per la prevenzione dell’HPV nelle Marche”, intende delineare un quadro condiviso di azioni per aumentare la protezione contro l’HPV della popolazione, contribuendo così all’eliminazione delle più impattanti malattie HPV correlate.

Facendo fede ai principi contenuti nella Carta di Loreto, in occasione della Giornata Mondiale della lotta all’HPV, i Centri Vaccinali di AST ANCONA, con la collaborazione del Dipartimento Materno-Infantile, le Unità Operative Ospedaliere di Pediatria, i Distretti Sanitari, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, promuovono un’iniziativa dedicata alla vaccinazione nella popolazione adolescente secondo quanto stabilito dalla norma vigente.

Martedì 4 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, gli operatori sanitari dei Centri Vaccinali di Ancona, Castelfidardo, Falconara, Fabriano, Jesi e Senigallia, offriranno la vaccinazione senza bisogno di prenotazione alla popolazione avente diritto: ragazze nate dal 1996 al 2012 e ragazzi nati dal 2006 al 2012 (fino esaurimento disponibilità del vaccino).

L’invito è aperto a tutti coloro che non hanno aderito all’offerta attiva o che non hanno completato il ciclo vaccinale; inoltre gli operatori saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande sulle malattie provocate da HPV, sulla vaccinazione e sull’offerta vaccinale della Regione Marche.

Informativa dell’evento sarà inoltre inviata agli ambulatori ginecologici e pediatrici afferenti al Dipartimento Materno Infantile, ai medici curanti, ai pediatri di libera scelta per poter essere affissa nelle sale di attesa e divulgata alla popolazione. “Queste iniziative di prevenzione sono determinanti per ridurre il rischio di tumore nelle giovani donne e nei maschi – spiega il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Con questo Open day offriamo una ulteriore possibilità ai nostri giovani di vaccinarsi contro il papilloma virus, grazie anche alla collaborazione del personale degli ambulatori vaccinali da sempre in prima linea nella prevenzione”.

