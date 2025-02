Raddoppio della Statale 16, Bora chiede ad Acquaroli di far chiarezza

ANCONA – Cosa sta accadendo al cantiere per il raddoppio della strada statale 16? Perché i lavori sono fermi tra lo svincolo di Barcaglione e l’allaccio della superstrada? A chiederselo è la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora (nella foto), che sulla questione ha depositato un’interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo assembleare del Pd per chiedere chiarimenti al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“Da una decina di giorni – afferma Bora – non si vedono più operai al lavoro lungo i 7 chilometri del cantiere. Apprendiamo da vari organi di stampa che la causa starebbe in alcuni dissidi economici sorti tra l’Anas e la Inc, l’azienda piemontese vincitrice dell’appalto, in merito a un adeguamento dei costi delle due nuove gallerie da realizzare. Credo che il presidente Acquaroli debba spiegare come si stia muovendo per superare questo increscioso stallo e, soprattutto, come sia possibile l’emergere di un contenzioso circa i costi dell’opera dopo una regolare gara d’appalto e l’esecuzione di gran parte dell’intervento. I disagi che quotidianamente gli automobilisti sopportano ormai da tempo percorrendo questo tratto di strada sono sopportabili solo se c’è certezza che l’opera venga portata a termine nei termini previsti dall’appalto. Sarebbe molto grave se da questa situazione emergessero insensati ritardi o, peggio, si arrestassero sine die i lavori, alimentando lo spettro di una incompiuta”.

